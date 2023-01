Familiile formate din persoane de același sex trebuie recunoscute și protejate în toate statele. Decizie CEDO

Taxa de solidaritate aplicată OMV ar fi mai mare ca absorbția PNRR de până acum: „Nu Austria ne umilește. Noi o facem”

Alexandru Nazare, fost ministru de Finanțe, afirm că suma înacasată de statul român prin taxarea OMV pentru profit va fi mai mare decât absorbția de până acum prin PNRR.

„Taxa de solidaritate aplicata doar OMV, de aprox 1 miliard de euro, este mai mare decat absorbtia efectiva din PNRR de pana acum, spun acest lucru ca sa realizam despre ce sume discutam. Asteptarea OMV sa nu plateasca aceasta taxa se datoreaza strict unei transpuneri defectuase a regulamentului european de catre Ministerul de Finante, care ia in calcul CAEN-uri si nu sectoare de activitate. Acesta este unul din cazurile in care se vede foarte bine in sume pierdute diferenta dintre o transpunere in legislatia natioanala avantajoasa si una defectuasa.

Anaf nu are nici un rol astazi, oricat de mult discutam despre controlul demarat, dar ar fi putut avea daca era implicat real in elaborarea ordonantei, inainte de adoptarea ei.

Ministrul de finante a tratat cu superficialitate aceasta problema, de altfel nici nu a participat la sedinta de guvern in care s-a adoptat ordonanta, in 28 decembrie. Acesta este restant si astazi cu raspunsul daca OMV este obligat sau nu, conform legii in vigoare, sa plateasca taxa pana in iunie. Solutia este una singura: modificarea ordonantei in spiritul regulamentului european, inlocuirea CAEN-urilor cu sectoarele de activitate. Poate si introducerea trading-ului din energie, care dintr-un motiv sau altul lipseste …

In aceasta speta concreta, nu Austria ne umileste. Noi o facem, cu sau fara buna stiinta”, scrie Nazare pe Facebook.

Sursa: stiripesurse.ro