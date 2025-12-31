Facturi Hidroelectrica 2026: Facturile vor ajunge cu întârziere în luna ianuarie. Care este motivul
Facturi Hidroelectrica 2026: Facturile vor ajunge cu întârziere în luna ianuarie. Care este motivul
Hidroelectrica a anunțat că va întrerupe temporar emiterea de facturi în luna ianuarie, ca urmare a unor lucrări la sistemele informatice, se arată într-un anunț al companiei cu peste un milion de clienți.
Este vorba despre „un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum și migrarea bazelor de date”.
Noile sisteme informatice vor permite, pe termen mediu și lung, o gestionare mai eficientă a relației cu clienții, procese de facturare mai rapide și mai sigure, o transparență sporită a informațiilor privind soldurile și plățile, precum și dezvoltarea unor funcționalități digitale îmbunătățite, orientate către nevoile consumatorilor, susține furnizorul de energie.
În contextul acestor operațiuni tehnice, următoarele activități vor fi întrerupte temporar:
-emiterea și corectarea facturilor;
-reconcilierea soldurilor și alocarea plăților;
-alte operațiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.
De asemenea, plățile efectuate prin alte canale decât aplicația iHidro (de exemplu, transfer bancar), în perioada 1-15 ianuarie 2026, se vor reflecta în soldurile clienților după finalizarea etapelor de migrare, respectiv începând cu 15 ianuarie 2026, fără a afecta drepturile contractuale ale clienților.
Pe toată durata implementării, activitatea de relaționare cu publicul se va desfășura conform programului normal, iar Hidroelectrica rămâne la dispoziția clienților prin toate canalele de comunicare:
Formularul unic de contact: https://formularunic.hidroelectrica.ro/
E-mail: [email protected], [email protected]
Call Center-ul Hidroelectrica
Hidroelectrica subliniază că aceste investiții în infrastructura IT sunt realizate în beneficiul direct al consumatorilor, pentru a asigura servicii moderne, sigure și adaptate cerințelor actuale. Compania mulțumește clienților pentru înțelegere și sprijin și îi asigură că depune toate eforturile necesare pentru ca tranziția către noile sisteme informatice să se desfășoare în cele mai bune condiții, cu impact minim asupra activităților curente.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Masa de Revelion – Cum trebuie așezată și care sunt regulile de bune maniere de care trebuie să ții cont
Masa de Revelion – Cum trebuie așezată și care sunt regulile de bune maniere de care trebuie să ții cont Masa de revelion trebuie să arate foarte bine, iar aranjării aceasteia trebuie să i se acorde o atenție specială, deoarece se spune că omul inteligent se hrănește cu ochii. Citește și: Masa festivă de REVELION […]
Până la ce oră ai dreptul să faci gălăgie în noaptea de Revelion: Recomandări practice pentru o petrecere fără probleme
Până la ce oră ai dreptul să faci gălăgie în noaptea de Revelion: Recomandări practice pentru o petrecere fără probleme Noaptea de Revelion este momentul în care mulți români petrec, ascultă muzică la maximum și se bucură de revelion, însă legea românească prevede intervale clare în care deranjarea liniștii publice prin zgomot este interzisă, inclusiv […]
Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou 2025-2026: Final de an cu ger și viscol. Temperaturile scad sub -10 grade Celsius
Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou 2025-2026: Final de an cu ger și viscol. Temperaturile scad sub -10 grade Celsius Ger și vânt puternic în ultima zi a anului 2025. După o noapte rece în toată țara, cu temperaturi negative și episoade de ninsoare, ziua de azi, 31 decembrie, aduce vreme de iarnă autentică, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Facturi Hidroelectrica 2026: Facturile vor ajunge cu întârziere în luna ianuarie. Care este motivul
Facturi Hidroelectrica 2026: Facturile vor ajunge cu întârziere în luna ianuarie. Care este motivul Hidroelectrica a anunțat că va întrerupe...
Masa de Revelion – Cum trebuie așezată și care sunt regulile de bune maniere de care trebuie să ții cont
Masa de Revelion – Cum trebuie așezată și care sunt regulile de bune maniere de care trebuie să ții cont...
Știrea Zilei
FOTO | Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, a trecut în rezervă, după o carieră în slujba Armatei României
Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, a trecut în rezervă, după o carieră în slujba Armatei...
Turismul în Alba, în cădere liberă, în octombrie 2025: Numărul de turiști și de înnoptări, scădere drastică față de anul trecut. Județul, codaș și pe Regiunea Centru
Turismul în Alba, în cădere liberă, în octombrie 2025: Numărul de turiști și de înnoptări, scădere drastică față de anul...
Curier Județean
Sute de polițiști, jandarmi și pompieri din Alba, la datorie în minivacanța de Anul Nou 2026: Vor asigura măsurile de ordine și siguranța în noaptea dintre ani
Sute de polițiști, jandarmi și pompieri din Alba, la datorie în minivacanța de Anul Nou 2026: Vor asigura măsurile de...
A dat cu petarde pe stradă și s-a ales cu dosar penal. Bărbatul din Alba Iulia, identificat de polițiști pe raza localității Galda de Jos
A dat cu petarde pe stradă și s-a ales cu dosar penal. Bărbatul din Alba Iulia, identificat de polițiști pe...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Mesaje de Anul Nou 2026. FELICITĂRI și URĂRI pentru familie, prieteni și colegi
Mesaje și urări de Anul Nou 2025-2026 pentru familie, prieteni și colegi. FELICITĂRI de ANUL NOU pentru cei dragi Anul...
31 decembrie 1889: Scriitorul Ion Creangă moare de Anul Nou, leșinând într-o tutungerie
31 decembrie 1889: Scriitorul Ion Creangă moare de Anul Nou, leșinând într-o tutungerie Ion Creangă, un mare clasic al literaturii...