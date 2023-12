Extinderea rigolei pluviale și realizarea traversării digului de pe malul râului Târnava Mare, la Blaj: Primăria a solicitat aviz din partea APM Alba

Primăria Municipiului Blaj a solicitat emiterea acordului de mediu de către APM Alba pentru proiectul „Canalizare pluvială zona Târgului”.

Obiectivul investitiei consta în extinderea rigolei pluviale existente pe str. Plopilor cu L= 30m si realizarea traversării digului de pe malul stang al raului Tarnava Mare in localitatea Blaj, in vecinatatea Targului de animale situat pe str. Plopilor.

Subtraversarea se va realiza prin foraj si va fi prevazuta cu un camin cu rol de izolare si pompare, in amonte, precum si cu clapeta aniretur in aval.

Situatia existenta:

Pe malul stang al raului Tarnava Mare, in zona aparata de digul existent, in zona targului de animale, pe str. Plopilor exista o rigola pluviala stradala. Momentan, pentru apele pluviale colectate prin rigola nu exista nici un punct de deversare.

Scopul prezenului memoriu tehnic este extinderea rigolei pluviale existente pe str. Plopilor cu L= 30m si avizarea traversarii digului de pe malul stang al raului Tarnava Mare, in Municipiul Blaj, cu conductă de canalizare pluvială, cu rol de descărcare in emisar (Tarnava Mare) a apei pluviale, colectate in rigola pluvială existenta in zona.

Investitia supusa avizarii prevede:

1. Extindere rigola pluviala din prefabricate, lungime L=30m, amplasata pe str. Plopilor, in acostament. Rigola proiectata se va amplasa la baza digului, in locul santului pentru ape pluviale existent. Distanta medie dintre baza digului si rigola este de 1m.

2. Camin prefabricat din beton armat, D=1m, cu rol de izolare si pompare, amonte de subtraversare, amplasat la 1m fata de baza piciorului digului.

În camin se prevede o vana cutit Dn300, pentru izolare.

Pe perioada in care nivelul apei in emisar, este mai mare decat nivelul gurii de descarcare a subtraversării, clapeta antiretur din capatul aval al subtraversării, se inchide, se inchide si vana cutit, iar apa pluviala se va descarca cu ajutorul unei motopome mobile, care va absorbi din camin si va refula printr-un furtun mobil peste dig in emisar.

3. Subtraversarea digului de pe malul stang al raului Tarnava Mare conform planşei AC01.

La capatul aval al subtraversarii se prevede o clapeta antiretur Dn300.

Caracteristicile subtraversarii digului vor fi:

Subtraversarea digului se va realiza prin foraj

Tip conducta: teava PVC Dn315 in conducta de protectie PE De450 Pn8

Lungime subtraversare: L=31m

Caracteristici subtraversare dig:

Cota coronament dig: 246.47 mdMN

Latime coronament: 4 m

Cota teren la baza taluzului spre incinta aparata: 242.95 mdMN

Cota pozare conducta: 241.6 mdMN

Adancime pozare conducta fata de coronament dig: min 4.4 m

4. Rigolă de descarcare in emisar, in zona indiguită, realizata din elemente prefabricate de beton, cu lungimea L=2m, care va prelua apa pluvială din conducta de subtraversare si o va descarca in albia majora a raului Tarnava Mare.

