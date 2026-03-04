Exporturile scad în Alba față de luna anterioară, iar importurile se reduc: Comerțul exterior al județului, pe minus
Exporturile realizate de firmele din județul Alba au depășit importurile în luna noiembrie 2025, potrivit datelor statistice oficiale. Chiar dacă exporturile au înregistrat o scădere față de luna precedentă, acestea au rămas ușor peste nivelul importurilor.
În același timp, importurile au scăzut semnificativ față de luna anterioară și au fost mai mici și comparativ cu noiembrie 2024.
Ce spun statisticile despre importuri și exporturi:
Conform statisticilior, în luna noiembrie 2025, la nivelul județului Alba s-au realizat exporturi în valoare de 273574 mii euro, reprezentând 3,3% din totalul exporturilor la nivel național (8364980 mii euro), în scădere cu 15,6% față de exporturile realizate în luna anterioară și în creștere cu 1,7% față de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024. Valoarea importurilor efectuate în luna noiembrie 2025 a fost de 244961 mii euro, reprezentând 2,3% din totalul importurilor la nivel național (10712313 mii euro), în scădere cu 27,4% față de cele realizate în luna anterioară și cu 5,1% față de cele realizate în luna corespunzătoare din anul 2024. În luna noiembrie, soldul FOB/CIF a înregistrat valoare pozitivă (28613 mii euro).
În perioada 1.01–30.11.2025, comparativ cu perioada similară din anul anterior, valoarea exporturilor a scăzut cu 212368 mii euro (-6,3%), iar valoarea importurilor a crescut cu 105513 mii euro (3,8%). Valoarea exporturilor realizate în județul Alba, în această perioadă (3147109 mii euro), reprezintă 3,5% din totalul exporturilor la nivel național (89411321 mii euro), iar valoarea importurilor efectuate (2850663 mii euro) reprezintă 2,4% din totalul importurilor la nivel național (119467364 mii euro).
Analizând structura exporturilor în perioada 1.01–30.11.2025 pe principalele grupe de mărfuri, se remarcă o pondere mai mare a următoarelor grupe: mijloace și materiale de transport (58,1%), mașini, aparate și echipamente electrice (10,4%), produse din lemn, exclusiv mobilier (8,4%), produse minerale (3%). Comparativ cu perioada similară din 2024, secțiunile cu pondere de peste 3% care au înregistrat scăderi au fost: mijloace și materiale de transport (-11,3%), produse din lemn, exclusiv mobilier (-10,6%), mașini, aparate și echipamente electrice (-0,4%), iar creștere se înregistrează la produse minerale (+36,3%). Referitor la structura importurilor, cele mai mari ponderi în total sunt deținute de următoarele secțiuni din Nomenclatorul Combinat: mijloace și materiale de transport (43%), mașini, aparate și echipamente electrice (24,5%), metale comune și articole din acestea (5,4%), instrumente și aparate optice, fotografice, ceasornicărie (5,3%), animale vii, produse de origine animală (3,9%), produse chimice (3,1%). Creșteri ale importurilor față de perioada corespunzătoare din anul anterior se înregistrează la secțiunile: produse chimice (+28,4%), mașini, aparate și echipamente electrice (+27,4%), instrumente și aparate optice, fotografice, ceasornicărie (+15,9%), animale vii, produse de origine animală (+11,4%), iar scăderi la: metale comune și articole din acestea (-9,8%), mijloace și materiale de transport (-7%).
Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în perioada 1.01-30.11.2025, situează judeţul Alba pe locul 9 la exporturi şi locul 12 la importuri.
Principalii parteneri de relații internaționale ai județului, după ponderea in valoarea totala a exporturilor și importurilor, au fost:
-la export : Germania (56,5%), Franta (8%), Italia (7,5 %);
-la import : Germania (59,9%), Ungaria (9%), Italia (5,4%).
