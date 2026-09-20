Este voie să tai copacul din propria curte? Când ai nevoie de aprobare și ce amenzi poți lua în 2026
Este voie să tai copacul din propria curte? Când ai nevoie de aprobare și ce amenzi poți lua în 2026
Lunile septembrie și octombrie sunt perioadele în care cei care locuiesc la casă încep curățenia de toamnă: strâng frunzele, tund gardurile vii și îndepărtează crengile uscate, iar uneori decid să taie complet un copac bătrân sau care îi încurcă. Faptul că arborele se află pe proprietate privată nu înseamnă însă că poate fi tăiat în orice situație fără nicio formalitate, deoarece în 2026 trebuie luate în calcul atât legislația națională, cât și regulamentele adoptate la nivel local.
Copacul este în curtea mea. Am voie să-l tai?
Răspunsul depinde de specia copacului, situația terenului și regulile locale aplicabile. Nu există o regulă națională simplă potrivit căreia orice arbore aflat într-o curte privată poate fi tăiat fără aprobare. Legea nr. 24/2007 privind spațiile verzi stabilește, printre altele, obligații privind întreținerea arborilor și siguranța persoanelor, iar autoritățile locale pot avea propriile proceduri pentru intervențiile asupra vegetației din intravilan.
Înainte să tai complet un arbore matur, cea mai sigură variantă este, așadar, să verifici la primăria localității dacă este necesar un aviz sau o autorizație. Regula poate diferi în funcție de localitate și de încadrarea terenului.
Situația este diferită de simpla întreținere. Îndepărtarea unor ramuri uscate sau periculoase nu trebuie confundată cu doborârea completă a copacului.
Ai un nuc în curte? Aici există o regulă specială
Un exemplu foarte important pentru proprietarii de case este nucul. Legea pomiculturii nr. 348/2003 stabilește un regim special pentru tăierea nucilor și a castanilor comestibili.
Tăierea unui nuc sau castan comestibil se face pe baza unei autorizații, indiferent de forma de proprietate, iar legea prevede și obligația plantării prealabile a cinci pomi tineri din soiurile recomandate și autorizate.
Așadar, dacă ai un nuc mare în mijlocul curții și vrei să-l elimini pentru că intenționezi să construiești un foișor, nu este indicat să pornești pur și simplu drujba doar pentru că pomul este pe terenul tău.
Pentru nucii și castanii comestibili răzleți, legea prevede că solicitarea se depune la direcția pentru agricultură competentă. Serviciul oficial pentru emiterea autorizației este disponibil persoanelor fizice și juridice și este gratuit.
Atenție și la copacii cu statut special
În 2026 trebuie verificat și dacă arborele are un regim special de protecție. Noile norme referitoare la arborii remarcabili prevăd că tăierea acestora, indiferent de proprietate, este permisă numai în anumite situații, precum cazul în care arborele este complet uscat, a fost doborât natural ori reprezintă un pericol pentru oameni sau bunuri și riscul nu poate fi eliminat altfel.
Pentru tăiere este necesară evaluarea prealabilă și obținerea unui aviz favorabil al Gărzii Forestiere competente.
Toaletarea nu înseamnă tăierea copacului de la bază
Curățenia de toamnă presupune adesea doar toaletarea. Dacă o creangă este uscată, ruptă sau amenință acoperișul, proprietarul trebuie să se preocupe de siguranță. Legea nr. 24/2007 prevede chiar obligația proprietarilor și administratorilor spațiilor verzi de a lua măsuri privind arborii care pot pune în pericol persoane prin ruperea sau desprinderea unor elemente.
Asta nu înseamnă însă că orice „toaletare” este permisă în orice mod. Tăierea drastică a coroanei poate fi tratată diferit față de eliminarea câtorva ramuri uscate, mai ales dacă arborele intră într-o categorie protejată sau există reguli locale.
Ce trebuie să faci înainte să tai un copac
Pentru proprietarul unei case, procedura prudentă este simplă. Înainte de tăiere, trebuie identificată specia, verificat dacă arborele are vreun statut special și consultată primăria pentru regulile locale. În cazul nucului sau castanului comestibil trebuie verificată procedura specială la Direcția pentru Agricultură, iar pentru un arbore remarcabil există reguli suplimentare.
Și Codul silvic actual, adoptat prin Legea nr. 331/2024, face distincții importante între fondul forestier, vegetația forestieră din afara acestuia și arborii izolați, astfel că regulile unei păduri nu se aplică automat unui copac izolat dintr-o curte obișnuită.
Prin urmare, înainte de curățenia din septembrie sau octombrie, proprietarii ar trebui să evite regula simplistă „este curtea mea, deci pot tăia orice”. Pentru tunderea obișnuită a vegetației situația este una, pentru doborârea unui arbore matur poate fi cu totul alta, iar o verificare făcută înainte la primărie sau la instituția competentă poate evita atât o amendă, cât și obligații suplimentare legate de refacerea vegetației.
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