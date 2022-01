„Epoleții” din sursă externă: Ce condiții trebuie să îndeplinească un civil pentru a se angaja ca polițist

La fel ca polițistul din Buzău, și cel din Capitală, care a lovit mortal cu mașina o fată de 11 ani și a rănit-o pe alta, nu a studiat o zi la vreo școală de poliție din România. Ambii au fost angajați din sursă externă – o soluție găsită, în ultimii ani, pentru a umple golul lăsat de pensionările anuale din sistem.

Polițistul de 31 de ani, cercetat acum pentru ucidere din culpă, s-a întors în țară din Marea Britanie, în 2017. Imediat s-a angajat pe un post din sursă externă, scos la concurs de poliție. S-a alăturat astfel miilor de agenți din România care peste noapte au îmbrăcat uniformă.

Angajările din sursă externă au luat amploare după anul 2015 când deficitul era uriaș pentru că mii de polițiști au ieșit la pensie. Cei care vor să candideze pentru aceste posturi trebuie să respecte mai multe condiții de angajare precum: să fie apți medical, fizic și psihic să își poată îndeplini sarcinile, să aibă vârsta de minimum 18 ani, studii corespunzătoare postului pentru care candidează, să nu aibă antecedente penale și să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani.

Dacă au îndeplinit toate aceste condiții candidații ajung la concurs unde au mai multe probe: probă fizică, apoi este un test scris, care constă într-un examen grilă, probă de departajare pentru cei care obțin aceeași notă.

Interesul pentru aceste locuri este mare. Cele mai recente date, din 2021, arată că pe cele 412 posturi de șefi de post s-au înscris peste 800 de candidați. 4.300 de cereri de înscriere au fost făcute și pentru 264 de posturi de ofițeri și agenți de poliție. Iar pentru poliția animalelor au candidat aproape 700 de oameni pentru 86 de posturi. Lucian Bode, Ministrul de Interne spunea zilele trecute că angajările din sursă externă vor continua.

Lucian Bode – ministru de Interne: Îmi doresc ca și în acest an să avem cele 5.000 de posturi de recrutare din sursă externă, am avut în jur de 8.500 de persoane care au plecat din sistem. Măcar să ne apropiem de zero adică numărul care intră să fie sensibil egal cu cei care pleacă, am avut ani în care au plecat 12.000 și au venit 5.000.

Potrivit unor estimări, în acest moment, deficitul de personal din sistem depășește 20%. Am încercat să obținem date exacte privind situația angajărilor din sursă externă, însă până acum nimeni nu ne-a răspuns la solicitări, nici Ministerul de Interne, nici reprezentanții Poliției Române.

sursa: digi24.ro