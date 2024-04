Ce spune Daniel Breaz despre continuitea sa ca și rector al Universității „1 Decembrie 1918”: „În primul meu mandat am pornit cu o mare ambiție, să aducem studenți internaționali”

În data de 25 aprilie, rectorul Universității „1 decembrie” din Alba Iulia, a vorbit live la radiounirea.fm despre proiectele implementate în mandatele anterioare, dar și cât de importantă este continuitatea pe termen mai lung și ce planuri de viitor are pentru universitatea din Alba.

„În primul meu mandat, am pornit cu o mare ambiție: să dezvolt relațiile internaționale, să încerc să conectez universitatea cu cât mai multe instituții similare din afara țării și, în principal, să aducem studenți internaționali. Am crezut că peste noapte voi reuși acest aspect, însă am reușit abia în primul an din al doilea mandat. A fost o construcție de aproape cinci ani de zile. Aceasta a necesitat foarte multă muncă și a fost nevoie de câștigarea încrederii partenerilor noștri, câștigarea încrederii ambasadelor din România. Trebuia să prezinți universitatea și orașul Alba Iulia într-un anume fel, să ai motive să îi convingi pe tinerii din diferite țări de ce să vină aici, să convingi ambasadele de ce să vină tinerii la Alba Iulia,” a povestit Daniel Breaz la radiounirea.fm.

Acesta mai spune că doar pentru numele facultății și că Alba Iulia este capitala de suflet a românilor, nu este de ajuns pentru a atrage atenția necesară. Trebuie să ai argumente bine puse la punct pentru a atrage tinerii să vină în Alba și acest lucru se face în timp, de aceea este importantă continuitatea. Edilul vorbește și despre posibilitatea mandatelor de 5, 6 ani, însă și acestea reprezintă prea puțin timp, dacă dorim o strategie pe plan lung, doar pentru idei pe o periadoă mai scurtă de timp ar fi benefice.

„Am analizat ceea ce am făcut, obiectivele pe care le-am îndeplinit în celelalte mandate de rector și ceea ce trebuie să fac în continuare. Acesta a fost unul dintre obiectivele pe care le-am propus și deja am început implementarea lor, legătura cât mai strânsă cu mediul economic și cu angajatorii. Într-un mandat, oricât de bun ai fi, nu cred că reușești să realizezi mare lucru. Timpul zboară, s-a încheiat un an și nici nu îți dai seama. Dar, mergând și făcând un plan, o strategie, pe o perioadă lungă de timp, 10-15 ani, poți reuși.

Eu acum, după 12 ani, am foarte clar în minte exact unde vreau să ajungă universitatea și cum vreau să crească. Vreau să crească numărul de studenți, să aducem și mai mulți studenți internaționali. Am crescut cu 50% capacitatea de școlarizare la anul pregătitor, deoarece avem foarte multe cereri. Să mai construim un cămin studențesc, să îmbunătățim baza materială, să renovăm corpul C, celălalt vizavi de parc. Sunt proiecte pe care le începem acum și doar peste 4, 5 ani se pot realiza,” a mai povestit rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

