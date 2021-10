Elevii din toată țara ar putea rămâne ACASĂ mai mult timp, din cauza pandemiei. Declarațiile Ministrului Educației

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, nu exclude ca săptămâna de vacanță în care vor intra toți elevii și fie prelungita, în urma exploziei infecțiilor de COVID-19.

„Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu înțelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda și alte activități, in interesul protejării dreptului la sanatate al elevilor și cadrelor didactice, susținem adaptarea structurii anului școlar la situația epidemiologica extrem de gravă”, a transmis miercuri Cîmpeanu.

Elevii din învățământul preșcolar și primar au vacanță între 25 și 31 octombrie 2021, potrivit structurii anului școlar.

Responsabilii pentru gestionarea pandemiei vor merge, miercuri, de la 17.30, la Palatul Cotroceni, pentru discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis, pentru introducerea de noi măsuri de restricţie, în contextul creşterii numărului de cazuri de COVID-19. Oficialii se gândesc la măsuri care să restrângă mobilitatea, dar şi intrarea şcolilor în online, interzicerea circulaţiei între localităţile cu o incidenţă mare.

