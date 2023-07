Echipamente pentru locul de joacă al noii creșe din Alba Iulia, în locul Școlii Generale nr.4: Primăria cumpără dotări în valoare de 15.000 de lei

Pentru Gheorghe Grozav, atacantul albaiulian, 8 iulie 2023 a fost cea mai importantă zi din viață. Fotbalistul Petrolului a avut în sâmbătă seara petrecerea de nuntă, aleasa inimii sale fiind Sorina Grozav (fostă Tîrcă). Nașii celor doi au fost Ionuț, fratele mai mare al lui Gicu, și Cosmina Grozav.

Cei doi s-au căsătorit civil în urmă cu mai bine de un an, mai precis în 31 mai 2022, iar sâmbătă, 8 iulie 2023, în Brașov a fost programată cununia religioasă și petrecerea.

Conform Monitorul Expres, handbalista Rapidului, Sorina Grozav (24 de ani), şi fotbalistul Petrolului, Gheorghe Grozav (32 de ani), au în această seară petrecerea de nuntă. Cei doi sportivi s-au căsătorit civil în urmă cu un an, iar în această sâmbătă după amiază au avut programată cununia religioasă. Cei doi au organizat petrecerea la un hotel de lux din Brașov cu peste 300 de invitați. Sorina, fiica marii handbaliste Mariana Tîrcă, și Gicu au dat startul petrecerii cu dansul mirilor pe melodia lui Ryan Mack: Forever and Ever and Always.

La nuntă au venit colegele Sorinei de la Rapid, dar și câțiva coechipieri ai lui Gicu Grozav de la Petrolul, în frunte cu Constantin Budescu, dar și Cornel Țălnar, unchiul fotbalistului.

Sursa (foto, text): Monitorul Expres (Brașov)