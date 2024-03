După 16 ani de judecată, membri familiei Bologa din Sebeș au fost achitați definitiv. „Cine răspunde pentru cei 16 ani din viață care ne-au fost distruși, mie și familiei mele?”

O familie din Sebeș a fost purtată timp de 16 ani prin instanța de judecată pentru ca, în final, justiția să pronunțe achitarea pentru toate acuzațiile aduse de procurori. Este vorba despre așa-zisul dosar „Bologa”, instrumentat de Brigada de Criminalitate Organizată și DIICOT Alba Iulia, trimis în instanță în 2008.

În 14 februarie 2024, toate cele patru persoane care au mai rămas în dosar – Petru Bologa, Maria Bologa, Răzvan Petru Bologa, membri ai aceleiași familii, și Mihai Zamfira, au fost achitați la Curtea de Apel Târgu Mureș pentru toate acuzațiile aduse de procurori. În 2018, s-a dispus încetarea procesului penal pentru alte 16 persoane. Pentru cei patru, judecata a continuat la Tribunalul Harghita și, ulterior, la Curtea de Apel Târgu Mureș.

În cazul lui Petru Bologa, de exemplu, s-a dispus achitarea pentru că fapta nu este prevăzută de legea penală în cazul acuzațiilor de spălare de bani în formă continuată, complicitate la furt calificat și fals în înscrisrui sub semnătură privată, respectiv pentru lipsa probelor în cazul acuzației de constituire a unui grup infracțional organizat. Temeiurile de achitare au fost similare și în cazul celorlalte trei persoane.

„După 16 ani de chin în care toată familia mi-a fost purtată prin instanțe, acuzați în mod nedrept de fapte penale grave, într-un final, justiția a făcut dreptate: am fost achitați definitiv toți. Cine răspunde pentru cei 16 ani din viață care ne-au fost distruți, mie și familiei mele? De acest dosar s-a ocupat fostul șef al crimei organizate de la acea vreme (T. B), doi polițiști (A. M. și I. M.), precum și un procuror de la DIICOT (C. F.).

Toate televiziunile și presa au explodat cu articole care m-au umilit și m-au îndepărtat de toți prieteni mei, firmele mi-au fost distruse nimeni nu a mai lucrat cu noi. Am pierdut tot ce am avut inclusiv casa familiei. Azi sunt fericit că mi-am recăpătat încrederea în Justiție. Azi Justiția arată ca familia mea și eu nu am comis faptele pentru care 16 ani ne-am judecat”, a supus Petru Bologa pentru Ziarul Unirea.

Acesta îi roagă și pe această cale pe toți cei care au publicat informații referitoare al acest caz, să publice și această ultimă știre: achitarea! Pe lângă faptul că au fost achitați, cei patru nu trebuie să plătească niciun leu din prejudiciul invocat de procurori.

Dosarul a fost reprezentat la momentul primelor cercetări drept un mare succes pentru BCCO și DIICOT. Polițiștii și procurorii au realizat în noimebrie 2007 zeci de percheziții în Alba, Mehedinți și Hunedoara, la membri unei așa-zise grupări care săar fi ocupat cu furtul și comercializarea de fier vechi. Prejudiciul invocat la momentul respectiv a fost în valoare de câteva milioane de lei. 14 persoane au fost reținute atunci și, ulterior, arestate preventiv. După 16 ani și mai multe cicluri procesuale s-a ajuns ca niciuna dintre persoane inculpate să fie considerată vionovată.

Acuzații nedovedite de procurori

”Curtea constată că nu sunt probe care să dovedească mai presus de orice dubiu că inculpaţii Bologa ar fi săvârşit infracţiunea în modalităţile iniţierii şi constituirii grupului infracţional organizat. Dealtfel, numele inculpatei Bologa Maria nici nu este consemnat în legătură cu această infracţiune la descrierea în fapt din rechizitoriu. Probele administrate nu dovedesc faptul că inculpaţii Bologa ar fi pregătit sau organizat o asemenea structură, că ar fi pus bazele unei pluralităţi de infractori – modalitatea săvârşirii infracţiunii prin iniţiere, ca o activitate anterioară constituirii grupului, comunicarea acestei idei persoanelor vizate şi propunerea de a adera la grup.

Deci modalitatea de săvârşire a faptei prin constituirea grupului infracţional organizat nu este dovedită, câtă vreme nu este descris în ce anume a constat activitatea prin care ar fi fost înfiinţată organizaţia criminală. Pentru aceste considerente, soluţia de achitare va fi dispusă în temeiul art. 16 alin. 1 lit. c C. pr. pen. (nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea – n.r.)”, se precizează în hotărârea definitivă a Curții de Apel Târgu Mureș.

Instanța a dat „eficienţă” regulii potrivit căreia „orice îndoială este în favoarea inculpatului, câtă vreme nu există probe din care să rezulte cu certitudine existenţa faptei, numărul actelor materiale, cantitatea, natura şi valoarea bunurilor pretins sustrase, precum şi implicarea inculpaţilor în săvârşirea faptelor şi vinovăţia acestora”.

”O soluţie de condamnare în materie penală nu poate fi întemeiată pe probabilitate, ci ea presupune certitudinea judecătorului dobândită pe baza probelor decisive, complete, sigure, în măsură să reflecte fapta dedusă judecăţii şi care să nu lase loc unei nesiguranţe în privinţa existenţei faptei şi vinovăţiei inculpatului”, a mai susținut instanța care a pronunțat sentința definitivă.

