Drumurile din județul Alba: Planul pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii, în iarna 2024-2025

Proiectul de Hotărâre cu numărul 333 din 9 octombrie pentru aprobarea „Planului operativ de acțiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor județene în perioada de iarnă 2024-2025”, a fost publicat în Monitorul Oficial Local, urmând să fie supus votului consilierilor județeni în 17 octombrie 2024.

Art. 1. Se aprobă „Planul operativ de acțiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2024- 025” conform anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Direcţiei gestionarea patrimoniului şi Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PLAN OPERATIV DE ACŢIUNE

privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene

în perioada de iarnă 2024-2025

Având în vedere sarcinile ce revin administratorilor pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice, în vederea asigurării unei viabilităţi corespunzătoare a drumurilor în perioada de iarnă, se supune aprobării prezentul Plan operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2024-2025.

În acest sens, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”- indicativ AND 525-2013, drumurile judeţene din administrarea Consiliului Judeţean Alba, în lungime totală de 831.561 km se clasifică după nivelul de viabilitate pe timp de iarnă, nivelul de intervenţie şi clasa tehnică, funcţie de importanţă economică şi administrativă a drumului în:

– Drumuri judeţene Nivel I (NI.1) de viabilitate un număr de 8 sectoare de drum cu o lungime de 103,560 km – respectiv drumurile judeţene care asigură legătura cu gări, sau care condiţionează aprovizionarea centrelor economice cu materii prime şi alimente;

– Drumuri judeţene Nivel II (N I.2) de viabilitate un număr de 35 sectoare de drum cu o lungime totală de 452.418 km – respectiv drumuri judeţene care asigură legătura cu centrele de comună;

– Drumuri judeţene Nivel III (N.I.3) de viabilitate un număr de 23 sectoare de drum cu o lungime de 201.175 km – drumuri care trebuie menţinute în stare de viabilitate;

– Drumuri judetene Nivel IV (NI.4) de viabilitate un număr de 15 sectoare cu o lungime de 74.408 km – sectoare cu trafic redus de vehicule.

Un număr de 6 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime de 31,71 km vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile aferente având asigurate rute ocolitoare pentru care cheltuielile necesare menţinerii în stare de viabilitate depăşesc cheltuielile produse prin devierea circulaţiei pe trasee ocolitoare.

Având în vedere dispunerea în teritoriu a reţelei de drumuri judeţene, activitatea de deszăpezire pentru iarnă 2024-2025, se propune a se realiza pe cinci zone, respectiv zona 1 – Alba Iulia, zona 2 – Sebeş, zona 3 – Aiud, zona 4 – Blaj şi zona 5 – Cîmpeni. Activitatea privind protecţia drumurilor publice pe timp de iarnă, conform „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, presupune realizarea următoarelor activităţi:

– Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă;

– Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea gheţii şi poleiului;

– Deszăpeziri manuale şi mecanice efective;

– Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic).

A. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă

Această activitate presupune reparaţii ale îmbrăcăminţii asfaltice, impermeabilizarea părţii carosabile, plombarea cu piatră spartă a drumurilor împietruite, asigurarea scurgerii apelor, curăţirea şanţurilor cu autogrederul, înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor pentru cei 831.561 km, aflaţi în administrarea Consiliului Judeţean Alba.

B. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecuşului

Constă în asigurarea etapizată în trimestrul IV a anului 2024 a cantităţilor necesare de produse chimice (clorura de sodiu) şi materiale granulare (nisip) în vederea combaterii gheţii şi poleiului; cantitatea totală de material antiderapant pentru iarna 2024-2025, este de 18.906 to, din care 15.275,25 to nisip şi 3.630,75 to sare (clorura de sodiu).

Conform „Normativului privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice” – indicativ AND 525 – 2013 până la data de 1 noiembrie 2024 trebuie asigurată 35% din cantitatea necesară de material antiderapant – 6.617,10 to, până la 1 decembrie 2024 trebuie asigurată 50% din cantitatea necesară de material antiderapant – 9.453,00 to, iar până la 31 decembrie 2024 trebuie asigurată 75% din cantitatea necesară de material antiderapant – 14.179,50 to, iar completarea până la 100% în funcţie de condiţiile meteo şi stocuri.

De asemenea se vor asigura cantităţile de carburanţi (benzină, motorină) pentru minimum 14 zile de acţionare la utilaje proprii – 16,09 to motorină. Cantitatea necesară s-a stabilit în funcţie de numărul autovehiculelor şi autoutilajelor, iar stocurile se vor menţine la acest nivel prin completarea pe toată perioada iernii.

C. Deszăpeziri manuale şi mecanice

Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrulare cu utilaje, acţiune care se desfăşoară în timpul ninsorilor liniştite, viscole slabe (tăria vântului sub 30 km/h). Utilajele folosite pe drumurile judeţene sunt de regulă utilaje echipate cu lamă (autogredere), greder semipurtat) sau autovehicule-autobasculante la care s-a montat lamă metalică, dotată cu cuţit cu protecţie din cauciuc.

Conform reglementărilor tehnice, indicativ AND nr. 525-2013, în conformitate cu nivelul de intervenţie şi ponderea sectoarelor înzăpezibile, utilajele de patrulare se folosesc grupate pe formaţii de lucru, dar şi individual funcţie de caracteristicile drumului şi utilajului. Pentru zonele de munte este obligatoriu utilizarea de autovehicule cu doua osii motoare.

Având în vedere că, în paralel sau după terminarea acţiunii de înlăturare a zăpezii căzute pe carosabil se trece la răspândirea materialului antiderapant pentru prevenirea formării gheţii şi poleiului, la autovehiculele echipate cu lamă se adaugă şi răspânditoarele de antiderapant. Deszăpezirea manuală constă în degajarea manuală a zăpezii de pe trotuarele podurilor, camerelor de cădere la podeţe, în punctele greu accesibile, rampe, curbe, etc.

D. Informări privind starea drumurilor (inclusiv a participanţilor la trafic).

Informarea privind starea drumurilor constă în transmiterea informaţiilor ce privesc producerea fenomenelor meteorologice care se pot produce într-un interval de timp de 24 de ore, respectiv: depuneri solide (chiciura), polei, zăpadă, intensificări de vânt, viscol, transport de zăpadă cu forme de troiene, către bazele de deszăpezire în timp operativ în vederea pregătirii şi acţiunii pentru combaterea înzăpezirii drumurilor sau a poleiului.

În scopul conducerii şi coordonării acţiunilor de prevenire şi combatere a lunecuşului şi înzăpezirii pe drumurile judeţene în perioada de iarnă 2024-2025, se constituie Comandamentul de iarnă la nivelul Consiliului Judeţean Alba. Activitatea de informare operativă se face de la nivelul bazelor de deszăpezire la centrele zonale şi de aici la beneficiarul activităţii de deszăpezire, respectiv Consiliul Judeţean Alba – Direcţia gestionarea patrimoniului.

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea „Planului operativ de acţiune privind

prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2024-2025”

I. Expunere de motive

Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea „Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene în perioada de iarnă 2024- 2025”, și se referă la modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene din Județul Alba, în vederea asigurării viabilității drumurilor pe timp de iarnă.

Drumurile județene sunt afectate în perioada de iarnă de fenomene meteorologice (ninsori, gheață, polei, etc) ce pot determina inrăutățirea viabilității acestora, dificultăți în desfășurarea traficului sau chiar închiderea circulației.

În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, este necesar a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic.

Modul de prevenire și organizare a intervențiilor pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor județene va respecta reglementarea tehnică „Indicativ AND nr. 525-2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2170 din 18.06.2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 395 din 1 iulie 2013.

II. Descrierea situaţiei actuale

În vederea asigurarii şi menţinerii stării de viabilitate a reţelei de drumuri judeţene pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi fluenţă în perioada sezonului rece, S.C. Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A. prin Serviciul Administrare Drumuri Județene din cadrul Consiliului Judeţean Alba, a întocmit „Planul operativ de acțiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene, în perioada de iarnă 2024 – 2025”.

În cadrul Planului de acţiune s-a estimat necesarul de material antiderapant, sare, forţa de muncă, mijloace de transport, utilaje şi pregătirea bazelor de deszăpezire, precum şi modul de coordonare şi conducere a acţiunilor pentru combaterea acestor fenomene în perioada sezonului rece.

Au fost stabilite un număr de 6 sectoare de drumuri judeţene cu o lungime totală de 31,71 km care vor fi închise pe perioada iernii datorită unui trafic rutier foarte redus, localităţile aferente având asigurate rute ocolitoare. Aceste trasee de drumuri judeţene sunt menţionate în Anexa 4 a Planului operativ de acţiune privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor judeţene, în perioada de iarnă 2024 – 2025. Au fost stabilite utilajele şi formaţiile de lucru care vor acţiona în perioada de iarnă, precum şi activitatea de informare operativă.

VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului

Prin realizarea Serviciilor privind ”Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba”, se urmăreşte îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor şi a agenţilor economici ce se deplasează pe drumurile județene din Județul Alba. Serviciile de deszăpezire a drumurilor județene vor asigura o circulație rutieră pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, deservesc un număr important de locuitori din Zona: Alba Iulia – Aiud – Blaj – Sebeș – Cugir, respectiv Zona: Câmpeni. Pe de altă parte, în anumite zone există un număr important de societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea, iar lipsa serviciilor de deszăpezire conduc la blocarea activității acestora.

Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba, conduce la:

– prevenirea înzăpezirii și producerii poleiului pe drumurile județene:

– asigurarea circulației în condiții de siguranță și confort;

– sporirea atractivității economice prin îmbunătățirea accesibilității și revitalizarea socio-economică a localităților din zonă;

– reducerea numărului de accidente rutiere care au drept cauză prezența zăpezii și a poleiului pe drumurile județene

– creșterea vitezei de circulație.

Prin realizarea serviciilor de deszăpezire a infrastructurii de transport din zonă, se crează mijloacele de valorificare a potenţialului economic al zonelor, ceea ce va avea ca efect pozitiv major socio- economic favorabil în dezvoltarea acesteia.

VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului

Întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din Județul Alba, ar conduce la:

– diminuarea costurilor de transport pentru operatorii economici care ar trebui să se reflecte în preţul produsului ajuns la cumparător;

– reducerea cheltuielilor de întreţinere a drumului și a autovehiculelor.

FOTO: Arhiva ZiarulUnirea.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI