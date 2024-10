Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia: Investiție de peste 32 de milioane de lei în corpul B. Durata de execuție a proiectului

Proiectul de Hotărâre, numărul 390 din 10 octombrie 2024, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: „AMENAJARE SPAȚII CULTURALE MULTIFUNCȚIONALE ANSAMBLUL PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA – CORP B ȘI REALIZARE POARTĂ ACCES”, a fost publicat în Monitorul Oficial Local și urmează să fie supus votului consilierilor locali în 17 octombrie 2024.

Proiectul de Hotărâre, numărul 390 din 10 octombrie 2024, inițiat de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa, în forma publicată în Monitorul Oficial Local:

Art. 1. Aprobă documentația tehnico – economică, faza DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „AMENAJARE SPAȚII CULTURALE MULTIFUNCȚIONALE ANSAMBLUL PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA – CORP B ȘI REALIZARE POARTĂ ACCES”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, dezvoltare – Serviciul Investiții și lucrări publice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul – administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare.

Raportul Serviciului Investiții și Lucrări Publice, numărul 116235 din 10 octombrie 2024, privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: „AMENAJARE SPAȚII CULTURALE MULTIFUNCȚIONALE ANSAMBLUL PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA – CORP B ȘI REALIZARE POARTĂ ACCES”:

Primăria Municipiului Alba Iulia dorește să realizeze lucrări de conservare, restaurare și valorificare durabilă a patrimoniului cultural deținut de ansamblu și a identității sale culturale, cu o funcționalizare a spațiilor și o integrare turistică zonală în cadrul cetății din Alba Iulia, în scopul impulsionării dezvoltării locale. În acest sens, este necesară corelarea ansamblului cu alte obiective turistice, cu care au împărțit anterior același destin istoric și transformarea lui într-o zonă de interes turistic și cultural major, pilon de dezvoltare durabilă locală, echilibrat autofinanțată în timp.

Cerințele proiectării vizează un pachet de intervenţii coerent pentru conservare, restaurare, optimizare funcţională specifică temei, rezolvări structurale ale necesităţilor apărute în exploatare, fluxuri, accese, căi evacuare, condiţionări de protecţie la foc, biocidare sau protecţia persoanelor cu dizabilități şi a copiilor. Lucrările de reabilitare trebuie să fie în relaţie transparentă cu lucrările noi ce răspund la cerinţele spaţiilor publice de tip cultural, primire turişti şi / sau spaţii administrative.

Totalitatea propunerilor va cuprinde rezolvări specifice monumentelor istorice de categoria A, cu menţinerea definirii spaţiale existente în perimetrul planului arhitectural și cu păstrarea jocului de volume existent, a conturului de anvelope din diferite perioade de construcţie. La conservarea și restaurarea de arhitectură și componente artistice se vor utiliza numai materiale, tehnici și tehnologii agreate de Ministerul Culturii și Cultelor.

Proiectul va pune în evidență vestigiile din perioada Principatului, de până la mijlocul secolului al XVII-lea, perioada în care Alba Iulia a fost capitala Transilvaniei, dar va ține seama și de etapele de construcție și de componentele artistice care trebuie să fie conservate in situ din celelalte epoci: romană, medievală, renascentistă, barocă. Acestea vor avea un rol major în creșterea atractivității turistice a obiectivului.

Astfel, scopul principal al proiectului in cauza este punerea in valoare a monumentului istoric Palatul Principilor – corp B si amenajarea unor spatii culturale multifunctionale in aceasta aripa a palatului, pentru a fi introdus intr-un circuit cu activitati culturale, socio-culturale si cultural-educative, facand posibila, totodata, legatura cu corpul E.

Aceasta etapa este considerata cea mai potrivita in vederea continuarii punerii in valoare a ansamblului avand in vedere faptul ca acest corp este adiacent corpului E – deja realizat, oferind posibilitatea extinderii functionale. Dintre toate corpurile de cladire mentionate, singura exceptie este corpul E (aripa nord-estica), care se afla intr-o stare foarte buna, avand in vedere ca s-a finalizat conservarea, restaurarea si valorificarea acestuia in anul 2022. In cadrul acestui proiect s-a realizat si amenajarea exterioara adiacenta acestui corp, inclusiv a trotuarului de garda.

Totodata, invelitorile tuturor corpurilor au fost reabilitate in anul 2023, astfel, in mare parte, toate corpurile aferente palatului princiar sunt protejate si degradarea continua este incetinita.

Corpul B, ridicat cu P + 1E + pod, peste un subsol parțial, închide înspre răsărit ansamblul palatului princiar. Din punct de vedere compozitional prezinta o volumetrie simpla, cu plan dreptunghiular care se racordează pe nivelurile parter și etaj la corpurile vecine A (la sud) și E (la nord). Clădirea are acoperiș în patru ape (cu cate 5-5 lucarne si 2-2 tabachere catre est si vest), iar încăperile de legătură ale acesteia prezinta invelitori în două ape.

În situația actuala corpul B nu este folosit.

Toate nivelurile păstrează în bună parte tencuielile de ciment din sec. XX.

În materialul de construcție al aripii se combină diferit piatra și cărămida: prima este predominantă în zidăriile perimetrale de la subsol, iar a doua in special la fațade și la compartimentele de la etaj

Obiectivul de investiții „AMENAJARE SPAȚII CULTURALE MULTIFUNCȚIONALE ANSAMBLUL PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA – CORP B ȘI REALIZARE POARTĂ ACCES” (Ob.1. Reabilitare clădire corp, Ob.2. Realizare poartă de acces și amenajări exterioare) se doreste a fi inclus in cadrul Obiectivului de Politica 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării sustenabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale, Obiectiv Specific 5.1 – Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Prioritatea 8 – O regiune atractivă, Acțiunea 8.1 – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic din municipiile Regiunii Centru din cadrul Programului Regiunea (PR) Centru aferent perioadei de programare 2021-2027, cu codul aferent apelului PRC/168/PRC_P8/OP5/RSO5.1/PRC_A44.

Prin proiectul elaborat la faza DALI cu avize și studii de specialitate realizate la această faza potrivit certificatului de urbanism nr.1182/30.07.2024.

Valoarea totală pentru această investiție conform devizului general este de 32.885.613,71 lei cu TVA 19% din care construcții-montaj (C+M) 17.972.016,66 lei, fără TVA este : 27.659.122,72 lei din care construcții-montaj (C+M) 15.102.535,02 lei.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Alba Iulia aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: „AMENAJARE SPAȚII CULTURALE MULTIFUNCȚIONALE ANSAMBLUL PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA – CORP B ȘI REALIZARE POARTĂ ACCES”.

ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr. 390 din 10.10.2024, INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE „AMENAJARE SPAȚII CULTURALE MULTIFUNCȚIONALE ANSAMBLUL PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA – CORP B ȘI REALIZARE POARTĂ ACCES”

TITULARUL INVESTIȚIEI: MUNICIPIUL ALBA IULIA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL ALBA IULIA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

PROIECTANT: K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L..

AMPLASAMENT: STR. MILITARI, NR. 4, MUN. ALBA IULIA, JUD. ALBA

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

Suprafața desfasurata totala propusa – corp B: 1.297,49 mp

Suprafața utila totala propusa – corp B: 1.188,65 mp

Suprafata utila totala spatii multifunctionale – corp B: 204,71 mp

Suprafața utila totala spatii accesibile persoane cu dizabilitati – corp B: 705,54 mp

Valoarea totala pentru INVESTIȚIE :

– cu TVA 19% este: 32.885.613,71 lei din care construcții-montaj (C+M) 17.972.016,66 lei

– fără TVA este : 27.659.122,72 lei din care construcții-montaj (C+M) 15.102.535,02 lei

Corpul B se propune către finantare prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.

Durata estimata de execuție este 24 luni.

