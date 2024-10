Lotul II de mobilitate în Alba Iulia: Cheltuieli mai mari decât cele prevăzute. Primarul propune reaprobarea devizului general

Proiect de Hotărâre, numărul 392 din 11 octombrie 2024, privind reaprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL II – tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării„, a fost publicat în Monitorul Oficial Local, urmând ca în viitorul apropiat să fie supus votului consilierilor locali.

Proiectul de Hotărâre, numărul 392 din 11 octombrie 2024, inițiat de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Codru Pleșa, în forma publicată în Monitorul Oficial Local:

Art. 1 Aprobă devizul general revizuit și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL II – tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării”, potrivit anexei parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul Serviciului Investiții și Lucrări Publice, numărul 116394 din 11 octombrie 2024, privind reaprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL II – tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării”

Proiectul – faza DALI pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL II – tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării” a fost elaborat de către FIP CONSULTING SRL Cluj Napoca si aprobat prin HCL nr.300/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

In anul 2021 a fost contractat serviciul de proiectare – fazele DTAC+POE și proiect tehnic, cu asocierea URBAN SCOPE SRL si AGO PROIECT ENGINEERING SRL, reprezentata prin lider URBAN SCOPE S.R.L. La începutul anului 2022 a fost intocmit devizul general la faza DTAC cu aplicarea prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene precum și ținând seama de evoluția fulminantă a prețurilor materialelor de construcții pe piață ce a dus la apariția OG nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie public care reglementează ajustarea prețurilor la materiale prin majorarea acestora.

Prin HCL nr. 202/2022 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați potrivit devizului general întocmit la faza DTAC. Potrivit reglementărilor Ghidului de finanțare și solicitării ADR Centru este necesar să se aprobe indicatorii tehnico-economici, respectiv devizul general al investiției/proiectului și la faza de proiect tehnic.

Valoarea obiectivului de investiție (cu TVA) la faza PT a fost de 113.709.986,97 lei, din care C+M 98.192.478,04 lei, iar valoarea eligibilă de 64.145.009,39 lei.

Pe parcursul derulării lucrărilor au apărut o serie de situații legate de reglementarea unor aspecte tehnice adaptate la situația identificata in teren pentru care au fost emise Dispoziții de Șantier care au fost reglementate în cadrul contractelor de lucrări, in principal fiind necesare extrasăpături la adâncimi mai mari pentru consolidarea casetei drumului natura terenului de fundare, realizarea testelor de capacitate portanta si testelor de natura teren in conformitate cu Caietele de Sarcini generând determinări neconforme ceea ce a impus modificarea soluțiilor, extinderi rețele canalizații tehnice, realizare de rețele de canalizare pluvială cu rol de preluare ape de suprafață și bypass pentru reteaua de canalizare menajeră existentă. Acestea au generat costuri suplimentare insă cu încadrarea in indicatorii tehnico-economici aprobati la faza de proiect tehnic prin HCL nr.202/2022, respectiv HCL nr.462/2023.

În decursul anului 2024 au fost determinate valorile finale pe contracte de lucrări prin stabilirea valorilor aferente ajustărilor de prețuri din formulele stipulate in contractele de lucrări in baza indicilor statistici, așa cum prevede legislația prin HGR nr.1/2018 și Instrucțiunea ANAP nr.1/2023.

Toate acestea conduc la majorarea valorii de investiție aprobate prin actele administrative anterioare.

In devizul general revizuit au fost cuprinse și cheltuielile pentru relocarea rețelelor electrice aeriene in subteran, in cofinanțare cu DEER România.

Valoarea estimată a obiectivului este de 119.181.738,22 lei cu TVA inclus.

În acest sens primarul municipiului Alba Iulia propune adoptarea de către Consiliul Local Alba Iulia a hotărârii privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investiții: ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 2 – tronsonul 1, 2 și 3, străzile: b-dul Republicii, b-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. Nicolae Grigorescu, str. Gh.Pop de Băsești, b-dul Încoronării” la valoarea și indicatorii prezentați în anexe.

FOTO: Arhiva ZiarulUnirea.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI