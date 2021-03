Drept la replică| Traian Ursaleș: Deviza PNL – scandal politic din orice! De ce continuă minciuna liberală la Meteș?

”Constat, cu părere de rău, că demersul meu nu a fost înțeles deloc de consilierii locali ai PNL din comuna Meteș care nu se diferențiază deloc de liderii lor de la București, scandalul și vrajba fiind mai presus decât unitatea și consensul.

Timp de 6 săptămâni, în sem n de respect pentru memoria lui Dan Opruța, nu am vorbit deloc de politica locală. Acest lucru nu este valabil pentru PNL Meteș care și-a început imediat campania. Am meditat, însă, la fel ca toți consătenii mei, la cât de subțire este firul vieții și la ceea ce contează cu adevărat. Acest virus necruțător ne-a schimbat percepția despre lume, doar conștientizând că oricine poate pierde lupta cu el. Iar această luptă perfidă este asemenea unui război final, în urma căruia cei care rămân în urmă realizează cât de lipsite de importanță erau bătăliile și deopotrivă supărările anterioare.

Consilierii PNL din Meteș au rămas la fel precum i-am cunoscut și, din păcate, nu au înțeles nimic din demersul meu, dar nici cât de neînsemnate și inutile sunt scandalurile politice, pe care ei le propagă, în fața unor tragedii și nedreptăți ale sorții. Am depus, în calitate de consilier local, un proiect de hotărâre pentru acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem al comunei Meteș pentru domnul Dan Opruța. Dacă PNL nu e de acord cu el, îl poate respinge. Adevărul rămâne același: PNL și viceprimarul Daniel Sânzâiană au uitat complet de regretatul nostru primar. De altfel, viceprimarul PNL Daniel Sânzâiană a fost grăbit să-și anunțe candidatura fără să aștepte să treacă o perioadă de decență creștină. Tot el propune respingerea proiectul de hotărâre pe motive neîntemeiate, confundând umanitatea și solidaritatea cu politica și orgoliul. Voi mai depune încă o dată proiectul și dacă ei vor iniția altul, eu îl voi susține fără drept de apel, pentru că rezultatul contează!

Consilierii locali liberali și viceprimarul PNL cunosc foarte bine tehnica disimulării, iar această atitudine belicoasă am mai cunoscut-o. Răspunzându-le la întrebarea pe care s-au simțit „datori” să o adreseze public: unica sesizare pe care am depus-o a vizat probleme de legalitate în cazul unei hotărâri de consiliu local, nu a fost îndreptată împotriva fostului primar și nu a inclus numele său.

Dar am și eu o întrebare: De ce continuă minciuna liberală la Meteș? Care a început cu așa-zisa nevalidare a mea în funcția de primar, dacă urma să câștig alegerile, respectiv în funcția de consilier local, pe care o ocup cu demnitate. După alegerile locale din toamnă, am avut două procese, în urma cărora am fost validat în funcția de consilier local, instanța demontând, astfel, minciuna liberală și, implicit, nedreptatea la care am fost supus. Știu că viața nu este tot timpul corectă așa cum știu că minciuna liberală nu poate continua la nesfârșit.

Închei prin a le transmite colegilor consilieri locali PNL că respingând orice inițiativă care vine din partea Opoziției nu fac decât să fie la fel de redundanți și lipsiți de maturitate ca și liderii lor care duc România în abisul dezastrului economic.”