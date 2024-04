Dosarul „bordelului cu minore” de la Abrud: 8 ani de închisoare pentru proxenetul care „administra” stabilimentul unde se prostituau 11 femei

Tribunalul Alba a pronunțat marți, 16 aprilie 2024, prima hotărâre în dosarul de proxenetism, pornografie infantilă și act sexual cu un minor în care sunt judecate șase persoane din Abrud și localități din apropierea orașului din Munții Apuseni.

Un fost antrenor de fotbal, Constantin Moldovan, este acuzat că a organizat un veritabil bordel în orașul Abrud unde practicau prostituția 11 femei, dintre care cinci erau minore. Bărbatul a instalat și un sistem video prin care îi filma pe clienții bordelului. Moldovan a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 8 ani și 2 luni de închisoare, acesta fiind judecat pentru șase infracțiuni.

Pe lângă infracțiunea de proxenetism, acesta mai este acuzat și de pornografie infantilă în formă continuată și patru fapte de act sexual cu un minor, tot în formă continuată. Pe lângă acesta a mai fost trimis în judecată și fostul primar al orașului, Constantin Simina, în prezent consilier local, care este acuzat de act sexual cu un minor. Simina a primit pedeapsa de 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

Alți trei bărbați, clienți ai „bordelului”, au fost condamanați tot la pedepse cu suspendare: A. I. – 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani, C. P. – 2 ani şi 11 luni de închisoare, cu suspendare sub supravegehre pe un termen de 4 ani, M. V. – 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani. Aceștia trebuie să respecte o serie de obligații impuse de instanță și să efectueze muncă în folosul comunității.

Unul dintre inculpați a decedat în timpul procesului, instanța dispunând încetarea procesului penal.

Constantin Moldovan a mai fost obligat să plătească daune morale în valoare de 28.000 lei, fostul primar Nicolae Simina trebuie să achite 4.000 de lei, iar un al treilea inculpat (C. P.), fost polițist, are de plătit 8.500 de lei.

„Din cercetări a reieșit faptul că materiale pornografice cu minore ar fi fost produse, stocate și transmise, prin intermediul unor sisteme informatice, de către persoanele bănuite, domiciliate în județul Alba, în special în unele localități din zona Munților Apuseni. În urma activităților, a fost descoperit un imobil, care ar fi fost pus la dispoziția unor persoane care apelează la serviciile unor alte persoane care practică prostituția, în interiorul imobilului fiind disimulat un sistem de înregistrare audio-video”, a transmis IPJ Alba.

Bărbatul în vârstă de 70 de ani ar fi obținut foloase materiale de pe urma practicării prostituției de către 11 femei, dintre care patru minore, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Hotărârea Tribunalului Alba poate fi contestată la Curtea de Apel.

