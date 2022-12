Doliu la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba: O angajată s-a stins din viață, după o lungă și grea suferință

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 451 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

TMG GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 1 0751124982

CETATEA APUSENI SA AJUTOR BUCATAR 1 0744605753

BLUE GAL S.R.L. AJUTOR BUCATAR 4 0737530721

ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1 [email protected]

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ASFALTATOR 1 [email protected]

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0788364937

INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 [email protected]

PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 2 [email protected]

CETATEA APUSENI SA BUCATAR 3 0744605753

JD STORE CHAIN SRL CASIER 1 0723433440

ORIZONT EUROPE S.R.L. Conducator auto transport rutier de persoane 1 0768004433

NATIONAL IPURL CONSILIER JURIDIC 1 0731020903

NATIONAL IPURL ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1 0731020903

CASA DE INSOLVENTA ZISU SPRL ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 0762274657

NOSSO NATUR S.R.L. CONSULTANT NUTRITIONIST 1 0744159469

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

CASA DE INSOLVENTA ZISU SPRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0762274657

GROW SMART&HAPPY S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744627922

SMART KIDS STUDIO S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0744627922

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

GROW SMART&HAPPY S.R.L. INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR 1 0744627922

SMART KIDS STUDIO S.R.L. INGRIJITOR GRUPA INVATAMANT PRESCOLAR 1 0744627922

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

GOLFPOINT S.R.L. INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 2 [email protected]

SILGO TERRA SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0735445210

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 15 0731489087

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 3 0788364937

S.C. MARNIC TOTAL CONSTRUCT S. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0758971206

ALPINA TEC LOGISTIC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0788364937

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

SILGO TERRA SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0735445210

NATIONAL IPURL LICHIDATOR 1 0731020903

JD STORE CHAIN SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0723433440

AGENTIA DE SERVICII PROFESSIONAL LUCRATOR COMERCIAL 1 0755099517

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 4 [email protected]

SC PROFELIS C&VSRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747222311

INNOVADENT WHITE S.R.L. MANAGER 1 [email protected]

DUMA SMART CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0757292160

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

PANORAMIC VIEW S.R.L. MEDIC STOMATOLOG 1 [email protected]

INNOVADENT WHITE S.R.L. MEDIC STOMATOLOG 2 [email protected]

RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 22 0745136305

SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 7 0258812764

YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 20 [email protected]

NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 2 0744605753

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

PANORAMIC VIEW S.R.L. REGISTRATOR MEDICAL 1 [email protected]

ORIZONT EUROPE S.R.L. SECRETARA 1 0768004433

SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0258812764

TOTAL BUSINESS LAND SRL TEHNICIAN CADASTRU 1 0747561146

TURUS SERV SRL VÂNZATOR 1 0742518018

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 5 0726122280

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ ZIDAR PIETRAR 1 [email protected]

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0729010745

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745

CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745

ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 [email protected]sfandrei.ro

ROVETS HELP SRL ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

ROVETS HELP SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

ROVETS HELP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073

ROVETS HELP SRL MEDIC VETERINAR 1 0743173073

RER VEST S.A. SEF COLOANA AUTO 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 4 0744207618

PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 1 0258861661

PREBET AIUD SA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL GESTIONAR DEPOZIT 2 0744207618

PREBET AIUD SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0258861661

MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 8 0744207618

HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0727830112

PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

PRESTĂRI CONSTRUCT SRL IPSOSAR (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 7340350360

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

IQBAL MAZHAR MUHAMMAD AFAQ JAMIL S.R.L. AJUTOR BUCATAR 6 0753526742

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0365882478

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

AMICI DEL LEGNO S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0766398677

ECOLOGIC FRUCT SRL SPECIALIST MARKETING 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0757690309

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

S.C.VIDAC GRUP SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0744420521

S.C. DEI-AUTO CENTER S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0740221149

Silinel Turist SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

S.C.VIDAC GRUP SRL MECANIC AUTO 1 0744420521

ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0757690309

AISHA DENAUTO SRL SPALATOR VEHICULE 1 0757303882

ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0757690309

ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZUGRAV 1 0757690309

ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 8 0748115730

ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 30 0748115730

S.C. ELA CATA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744778626

COSTI MAR STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0745605649

RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL BUCATAR 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 0258771839

SC CRISTI CRIS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310

YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0731353222

RAY APUSENI S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745616100

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0258771839

RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 0258771839

SPITALUL ORASENESC CAMPENI MEDIC SPECIALIST 1 [email protected]

SC MULTICOM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0744613110

RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839

RAY APUSENI S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745616100

RIVALY C.H. SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0258771839

RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 0258771839

S.C. NIKOMAR&ELY S.R.L. DIRECTOR ECONOMIC 1 [email protected]

SC NICU VIO SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 2 0767677599

SC NICU VIO SRL IMPIEGAT AUTO 1 0745605649

PIXEL WIZARD SRL AJUTOR BUCATAR 1 0358402211

PIXEL WIZARD SRL MANIPULANT MARFURI 1 0358402211

PIXEL WIZARD SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0358402211

EXPERT FINISAJE LEMN SRL MANIPULANT MARFURI 2 0768450909

ZBOR DE SERAFIM S.R.L. KINETOTERAPEUT 1 0744893527

S.C. AUTOVAN TRUCKS S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0741236260

S.C. AUTOVAN TRUCKS S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 0741236260

S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0768332545

S.C. ARMEANU S.R.L. BUCATAR 1 0768332545

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

SERVICII FUNERARII BARASTEANU GROPAR 2 0727718224

CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 5 0740562994

SEDIROM INTERNATIONAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0788456950

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

MONOLIT JUNIOR CONSTRUCT & FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 30 0742057321

ELIS PAVAJE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 12 0748500686

GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

ELIS PAVAJE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 15 0748500686

CASA M SRL AJUTOR BUCATAR 2 0744783150

CASA M SRL BARMAN 1 0744783150

CASA M SRL BUCATAR 3 0744783150

RAPEL SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0744783150

CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1 0744393975

CASA M SRL MENAJERA 2 0744783150

RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 11 0258732788

CASA M SRL PIZZAR 1 0744393975

RAPEL SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 6 0744783150

VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5 0744599912

FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0773752325

SC NATUR PRODCARN SRL VÂNZATOR 2 0740247500

ASOCIATIA SINZIENE ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0787633811

ASOCIATIA SINZIENE ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0729010745

BABY PROMPT S.R.L. CASIER 1 0741493526

ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0729010745

ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 3 0729010745

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ TEIUȘ

SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]