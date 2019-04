Deputat PNL: Florin Roman, vicepreședinte PNL: PSDragnea obliga primarii sa plătească din bugetele ciuntite diferența pe PNDL

Mult trâmbițatul program national de dezvoltare locală, cu care PSDragnea ademeste primarii este in blocaj. Motivul il reprezintă lipsa soluțiilor din partea Ministerului Dezvoltării la diferențele de costuri, între 25 și 40 %, între valoarea contractata și creșterea prețului la carburanți și bitum.

Practic, prețul bitumului, care reprezintă 60% din prețul asfaltului, a explodat: 1200 lei la semnarea contractului și acum a ajuns la 2600 lei/tona. In aceste condiții, cei care au câștigat licitațiile trimit somații pe banda rulantă către primarii, solicitand garanții de acoperire a pierderilor cuprinse între 25-40%, sau rezilierea contractelor obținute.

Compensarea pierderilor pentru facilitățile acordate constructorilor la plata cu ora este insuficienta pentru deblocarea contractelor pe PNDL. Urmare a acestui blocaj, primăriile cu bugetele oricum ciuntite de PSDragnea vor fi puse in situația de a renunța la contractele semnate triumfalist de MDRAP. Ii atenționez pe primari sa nu creadă in poveștile cu acoperirea acestor diferențe din Fondul de rezerva al guvernului sau din Fondul de investiții locale, pentru care nu exista nici măcar normele de aplicare.

In caz contrar, primarii risca sa rămână cu lucrari nefinalizate sau cu acțiuni in instanța din partea constructorilor. Practic, aceste influente au generat cel mai mare blocaj pe PNDL din ultimii ani. Soluția era posibilitatea reactualizarii contractelor, cu noile prețuri, dar PSDragnea a refuzat sa vina cu deblocarea situației, aruncând practic in aer investițiile de la nivel local!

Florin Roman, vicepreședinte PNL