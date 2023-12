Dan Chindriș, Asociația Profesională a Ghizilor de Turism din Transilvania: Turismul- o cale de dezvoltare la îndemâna oricărei comunități

În ultimii ani vorbim tot mai mult de necesitatea dezvoltării unor domenii economice ,,prietenoase cu mediul ”( ,,verzi” ) și de găsirea unor soluții pentru a crea locuri de muncă în zone rurale și în comunități izolate.

Dan Chindriș a transmis, pentru ziarulunirea.ro, că turismul poate fi o soluție pe termen mediu și lung la aceste probleme doar că oricât de atractiva ar fi ideea în sine, ea este și greu de implementat întrucât presupune implicarea întregii comunități. Dar până la urmă care din lucrurile frumoase și durabile se obțin fără efort considerabil?

Implicarea directă sau indirectă a întregii comunități este importantă întrucât inițiativele punctuale in lipsa implicării comunității devin simple ,,zvacniri” iar investițiile individuale nu au continuitate pentru că neavând legături cu alte proiecte, se sting , dispar, la fel cu au apărut. Avem multe astfel de exemple și ne întrebăm unde am greșit? Într-un viitor articol probabil o sa abordez și tema greșelilor din turism dar astăzi as vrea sa scot in evidență faptul că orice comunitate, oricât de mică și neînsemnată ar părea, oricât de izolată s-ar considera, are la îndemână o serie de pârghii prin care se poate dezvolta alegând turismul că mijloc de dezvoltare.

Pentru a crea turism sunt necesare trei lucruri fundamentale: sa ai ceva de oferit, sa fi vizibil, (accesibil) și să îți dorești să faci asta .

Ce avem de oferit? Marea problema a comunităților este că nu înțeleg adevăratul potențial pe care îl au. Cel mai puternic pilon pe care se poate construi turism este ,,propria identitate a comunității ”. Alegând acest pilon ca baza de dezvoltare nu se poate greși. Identitatea comunității respective se reflectă în patrimoniul cultural-istoric ce poate fi pus în valoare prin implicarea întregii comunități pastrand regula de baza: ,,păstrarea autenticității”.

Fie că vorbim de organizarea unei expoziții etnografice, de reconstituirea unui eveniment istoric sau a unui obicei, a unor tradiții specifice zonei, activitățile respective trebuie să implice direct sau indirect întreaga comunitate, sa ofere posibilitatea fiecărui individ să se simtă implicat. Cum poate fi atins acest obiectiv? Probabil aceasta este partea cea mai dificila dar nu este un obiectiv imposibil întrucât în identitatea comunității se regăsește și fiecare individ. Recreerea unor meșteșuguri specifice zonei , dezvoltarea capacităților de primire oaspeți și de producție agricolă specifică zonei cu capacitate de desfacere inclusiv în satisfacerea necesarului comunității, încurajarea comunității respective pentru a dezvolta urbanistic localitatea in acord cu arhitectura locală, implicarea comunității în amenajarea peisajului urbanistic poate să aducă un enorm plus de valoare și poate implica o mare parte din membrii comunității. Toate aceste activități se bazează pe ocupații care susțin activitatea turistică și producția, desfacerea și consumul produselor locale.

Cel de-al doilea lucru necesar pentru turism este accesibilitatea și vizibilitatea. Astăzi mijloacele moderne de comunicare pot să aducă un mare avantaj: vizibilitatea.

Organizarea unui Centru de Informare Turistică cu atribuții foarte clare și limitate în așa fel încât să încurajeze dezvoltarea mediului de afaceri poate sa aducă comunității respective vizibilitate dar în același timp și accesibilitate. Pericolul cel mai mare însă este că aceste centre să nu se rezume doar la asigurarea vizibilității și încerce să preia în sarcini activități care sunt acoperite de agenți economici. In astfel de cazuri ,,dăm cu stângul în dreptul” pentru că vom inhiba dezvoltarea mediului privat. Dacă Centrul de Informare Turistică se rezumă doar la asigurarea vizibilității destinației turistice și a evenimentelor care au loc în comunitate atunci mediul privat va avea condițiile necesare pentru dezvoltare și va putea asigura și accesibilitatea destinatiei fiind capabil să asigure și servicii la standard de calitate ridicat.

Capacitatea de cazare și masă la nivel calitativ ridicat poate să suplinească o infrastructură rutieră ușor deficitara. Ospitalitatea oamenilor pot face călătorul să treacă cu vederea eventualele neajunsuri ale infrastructurii rutiere.

Ultimul lucru necesar pentru dezvoltarea turismului este voința. Ne dorim cu adevărat să facem asta? Ne dorim să lucrăm împreună? Am văzut numeroase cazuri in care apare o afacere ce începe să funcționeze bine după un an sau doi și imediat apare langa alta afacere de același tip. In al treilea an avem doi afaceri la un nivel mediocru pentru că nici una nu va mai câștiga suficient pentru a găsi resurse de a reinvesti in modernizare. Mediul concurențial este benefic dar totuși poate că o afacere care sa vina cu o diversificare a ofertei, cu produse complementare poate că ar fi mai prosperă pentru toată lumea. Un exemplu: Dacă avem o pensiune poate că o mica ferma care sa aibă desfacere la pensiune ar fi mai utilă decât încă o pensiune care ar fi nevoită sa cumpere și ea produse de la 50 km distanța…

Calea dezvoltării o avem, decizia ne aparține! Până la următorul articol nu uitați:

,,Imposibilul rămâne imposibil doar pentru cei ce nu încearcă !”

Dan Chindris- Facilitator de dezvoltare comunitară turism

