Cupa României, faza județeană, partidele din turul secund, miercuri, 20 septembrie

LPS “Florin Fleșeriu” s-a impus în dubla externă din etapa a 3-a a Seriei 9, reușind primele succese ale toamnei. În Mureș s-a remarcat portarul Groza, care la categoria superioară de vârstă, a reușit să înscrie dintr-o degajare.

*Under 19: Kinder Sângeorgiu de Mureș – LPS Sebeș 2- 5 (2-0). Vizitatorii, conduși de antrenorul Cosmin Groza, au punctat la reluare prin Crețu (50), Groza (61, portarul a înscris cu o degajare din poartă în poartă), Roșu (67), Alb (72), Buhazi (76). LPS Sebeș Groza – G. Fleacă, Țălnar, Ghibu, Buhazi, Oancea, Crețu, T. Fleacă, Șerb, Nistor, Avram; au mai intrat Roșu, Alb, Fălămaș, Morariu, Boca, Băcăințan. LPS Sebeș este pe poziția a 8-a, cu 3 puncte (5-9);

*Under 17: ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș – LPS Sebeș 1-4 (0-1), marcatori Moise (12), Todea (65), Ghițan (76), Zoicaș (83). Antrenorul Doru Oancea a mizat pe Similie – Davel, Vintilă, Cristea, Moise, Alisie, Rădac, Cosma, Zoicaș, Todea, Hudrea; au mai jucat: Ghitan, Cătana, Fulea, Dican, Crișan (rezerve An. Ursu, Al. Ursu, Crețu, Istrate). După primul succes, LPS Sebeș (care etapa anterioară pierduse dubla cu conjudețenii de la CSM Unirea Alba Iulia) a urcat pe locul 4, cu 4 puncte (golaveraj 7-5). Miercuri, 20 septembrie, în “Arini”, este dubla cu LPS Tg. Mureș (ora 12.00 – Under 19 și ora 14.00 – Under 17).