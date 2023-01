CS Universitatea Alba Iulia vrea transferuri pentru… ediția viitoare

2022, an de referință pentru powerliftingul românesc și județean | Ovidiu Pănăzan, președintele FRP: “Sfârșit de an, început de poveste!”

În viață, ca și în sport de altfel, momentele de bilanț sunt necesare, dar extrem de complicate. În viață, ca și în sport, autenticul este singurul care reușește să asigure stabilitate și dezvoltare chiar dacă amintirile, tradiția și imaginea au câteodată, contextual, o putere considerabilă. Anul 2022 a fost un an greu în general, dar momentele grele au în sine capacitatea de a scoate în evidență caracterele puternice și fac mai ușoară comparația și plasarea performanței în matca ei firească.

Pentru noi, pentru cei care ne urmăresc activitatea, anul care se încheie strălucește într-un mod aparte, căci filozofia de dezvoltare pe care am practicat-o a dat rezultate veritabile pentru sportul românesc, păstrând powerliftingul românesc în rândul națiunilor care au un cuvânt de spus. Efortul colectiv depus de către sute de oameni, în sute de momente importante, s-a concretizat în zeci de medalii internaționale, făcând din sportivii români vedetele unui sport în care condițiile competiționale sunt din ce în ce mai dificile, nivelul rezultatelor care se obțin an de an obligându-ne la un efort logistic și sportiv fără precedent.

Pasiunea, strategia și sprijinul celor care au contat au făcut ca 2022 să rămână în sens istoric, un an de referință pentru powerliftingul românesc. În context, titlul de campion mondial obținut de către Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), în limita categoriei 84 kg, în Danemarca, este un rezultat pe care sportul județean, poate să îl așeze în categoria unică a poveștilor care încep cu “a fost odată” și care pun semnul egal între powerlifting și marea performanță.

Știm la ceas de bilanț că acest semn de egalitate între powerlifting și marea performanță este de fapt, la nivel simbolic, elementul de diferențiere dar și cel de clarificare a modului, uneori îndoielnic, în care am ales să privim marea performanță. Credem că la nivel de bilanț aceasta este cea mai mare realizare a anului pe care ne pregătim să-l încheiem. La întrebarea referitoare la momentele dificile pe care le-am parcurs în 2022, răspunsul poate să surprindă, poate să deranjeze, dar cu siguranță acesta este destinul marilor adevăruri.

Acest răspuns are legătură cu tendința generală a societății de a amesteca participarea cu reușita și marea performanță, sprijinul financiar consistent cu cel marginal, promovarea romantică cu rigoarea clasamentelor, vorbele alese cu intonarea imnului. De aici, din practicarea acestei paradigme, că pe undeva, toate lucrurile sunt la fel, se trage și lupta permanentă de a demonstra că valoarea medaliei de aur într-o competiție internațională de profil nu poate fi comparată cu alt gen de performanță chiar dacă publicul se poate entuziasma foarte tare în cadrul competițiilor naționale spre exemplu.

Dacă entuzismul ar fi criteriu de departajare, probabil că am fi cei mai buni din lume în multe domenii. În realitate însă, sportul operează cu indicatori obiectivi care își propun să stabilească un clasament cât mai puțin contestabil. Nu spunem că povestea nu e importantă dar consistența e singura capabilă să se transforme în imn rezultatul cel mai bun, e cel care ridică lumea în picioare. Powerliftingul românesc este printre puținele sporturi practicate în România care atrage atenția asupra faptului că imnul cântă doar pentru performeri, pentru restul, ca indicator al civilizației, se aud aplauzele noastre și se tipăresc diplomele locale. O spunem răspicat de mai bine de un deceniu, nu confundați imnul cu aplauzele pentru ca nu cumva cei care vin în urma noastră să creadă că este suficient să obținem aplauze. Dacă vrem să contăm, să fim aplaudați, nu este suficient.

Anul care a trecut a reprezentat pentru Federația Română de Powerlifting o diversificare a activității și performanței, în raport cu filozofia europeană de dezvoltare prin incluziune a sportului. Federația Română de Powerlifting a acordat, așa cum a făcut-o de-a lungul ultimilor ani, respectul cuvenit sportivilor cu dizabilități, demonstrând că responsabilitatea socială a sportului nu este doar o declarație de intenție, ci o realitate firească în contextul competițional pe care îl generăm. Campionatul Național de Powerlifting destinat persoanelor cu dizabilități, organizat în toamna acestui an, la Bacău, a demonstrat dincolo de orice declarație modul în care înțelegem să facem din sport o realitate incluzivă și destinată unui număr cât mai mare de persoane.

2022 este fără doar și poate un an de consolidare pentru powerliftingul românesc, în sensul în care vine după un an 2021 care a fost cu adevărat excepțional și care sub aspect probabilistic era greu de egalat sau depășit. Iată însă că adevărul valorii noastre a reușit să se impună și anul acesta, drept o surpriză pentru mulți dintre cei care citesc aceste rânduri, drept o consecință a unei construcții în care disciplina a fost regula și nu excepția, în care găsirea unei soluții a fost mai importantă decât scuza ușor de abordat. Performanțele acestui an înseamnă confirmarea valorii a zeci de sportivi, atât la masculin cât și la feminin.

La capitolul parteneriatelor locale dezvoltate, probabil cele mai vizibile au fost cele la nivelul Consiliului Județean al Județului Alba și Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, asta neînsemnând negarea contribuției constante a CS Unirea Alba Iulia și CS Universitatea Alba Iulia, pentru care am mulțumit ori de câte ori a fost cazul. Parteneriatele, fie că vorbim despre cele publice sau despre cele private, sunt imaginea în oglindă a credinței noastre că powerliftingul este parte integrantă a unei comunități, fie că ne referim la Alba Iulia, Oradea, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Ploiești sau București. În acest context, transmitem public mulțumirile noastre către Ferroli Romania, Weider Romania, Star Assembly, SC Palestra, SC General Instal, SC Pantano, SC Instal Casa, SC Aldaro Total Pack, SC Micromatic. Astfel, credem că împreună am reușit să demonstrăm că prin pasiune, determinare și strategie putem să ne așezăm cu cinste la masa celor care scriu istoria acestui frumos sport, powerliftingul.

Orice bilanț are în sine un element la care ținem foarte mult, mai ales că tot ceea ce denumim generic a fi performanță este un element care are la bază foarte mulți oameni și anume recunoștința pe care o purtăm celor care cu diverse intensități au sprijinit drumul nostru către excelență. Le mulțumesc în primul rând sportivilor români care au înțeles și în 2022 valoarea sacrificiului pentru un obiectiv înalt, familiilor acestora pentru credința că putem obține o mare performanță împreună, fiecărui club sportiv public sau privat în parte pentru capacitatea de a respecta valențele strategiei de dezvoltare elaborată la vârful FRP, fiecărui sponsor care și-a dorit la fel de mult ca noi să fie intonat imnul național, fiecărui susținător care ne-a fost cu sufletul alături în deplasările în diversele zone ale lumii, fiecărui practicant al acestui sport indiferent de nivelul la care activează, fiecărui om de bună credință care a fost dispus să înțeleagă efortul pe care l-am făcut.

O categorie specială în context o ocupă reprezentanții mass-media, fie că vorbim despre presa locală sau despre cea națională, și cărora doresc să le mulțumesc pe această cale pentru efortul considerabil de a aduce în fața opiniei publice rezultatele obținute de către sportivii români. Le mulțumesc tuturor pentru efortul de a fi aproape de noi, atunci când a contat cu adevărat. Le mulțumesc tuturor pentru promovarea adevărului și a ierarhiilor care contează în realitatea pe care, uneori, entuziasmul are iluzia că o poate schimba.

2022 se duce, luând cu el gustul victoriei, dezamăgirea înfrângerii, dar lăsând pentru cei care sunt dispuși să învețe, lecția echilibrului, lecția autenticității și a performanței obținută prin intermediul unei credințe despre care nu scriem prea multe cuvinte căci nu are nevoie de explicații. În suma de evenimente care au însoțit acest an, niște români, nu puțini la număr, au avut curajul, determinarea și mai ales priceperea de a învinge într-un mediu concurențial care nu te privește niciodată, sub nicio formă, cu ochi de mamă. E sfârșit de an, e început de poveste și în povestea asta toate numele vehiculate primesc un sens aparte când devin sinonime cu performanța și cu promisiunea că vom fi tot aici și în 2023.

Din punct de vedere statistic, realitatea performanței anului care se încheie arată astfel: o medalie de aur la Campionatele Mondiale de Seniori, 11 medalii la Campionatele Mondiale de Tineret, 4 medalii la Campionatele Mondiale de Juniori II, 12 medalii la Campionatele Europene de Seniori, 23 de medalii la Campionatele Europene de Tineret, două medalii la Campionatele Europene de Juniori II, 29 de clasări în primele 6 locuri la Campionate Mondiale și Europene de Seniori și Juniori, un record european de tineret, 3 recorduri naționale la seniori și 7 recorduri naționale la juniori, peste 100 de noi sportivi de performanță de nivel național legitimați în ramura de sport powerlifting.

La mulți ani și multă sănătate!

Ovidiu PĂNĂZAN, președinte Federația Română de Powerlifting