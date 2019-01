CRIMA de la MEDIAȘ: Mărturisirea unui fost coleg de muncă cu victima și de penitenciar cu agresorul: Recursul compensatoriu – un mar otrăvit

Un fost coleg de muncă cu victima crimei de la Mediaş şi coleg de închisoare, la Aiud, cu bărbatul care l-a înjunghiat de 11 ori face, pe Facebook, o radiografie dură a sistemului peniteciar din România. Eugen Moisa, zis „Măgeană”, afirmă că deţinuţii nu au cerut recursul compensatoriu şi acuză politicienii că au oferit acest ”măr otrăvit”.

Eugen Moisa locuieşte la Frankfurt, unde a fost coleg de serviciu cu Faghiura Marius Andrei, tânărul care a murit în urma loviturilor de cuţit aplicate de recidivistul Rusu Marius.

”Un copil minunat, respectuos şi arătos. Un suflet bun”, astfel îl descrie acesta pe tânărul decedat la Mediaş.

”Măgeană”, care a fost închis pentru crimă asupra unui cetăţean sârb, susţine că a fost coleg de penitenciar cu Rusu Marius, despre care spune că era un deţinut retras.

”Nu îţi caut scuze Marius Rusu, nu cred că pot găsi, pentru că în viaţa asta sau în cea de apoi dreptatea nu se face cu cuţitul!”, spune autorul ”editorialului” despre bărbatul arestat preventiv pentru omor calificat.

Fostul deţinut descrie cum erau cumpărate în penitenciar ”cursurile de reeducare” şi zilele de muncă.

”Ştim şi noi că dacă acolo nu ne vom cumpăra libertatea, implicit cursurile de reeducare, nu vom avea parte de înţelegere în faţa judecătorului de eliberări condiţionate. Ultima noastră găselniţă era să plătim pe altul să muncească pentru noi, el lua banii de la munca prestată, în jur de 300 ron, iar noi ne însuşeam zilele câştig, în jur de 7, ca să scăpăm mai repede şi în faţa judecătorului să rezulte că am muncit”, susţine ”Măgeană”.

Referindu-se la recursul compensatoriu, fostul deţinut spune că nu deţinuţii l-au cerut şi susţine că ”crima de la Mediaş este crima politicianului român”.

Mesajul integral transmis de Eugena Moisa după decesul fostului să coleg de serviciu din Germania:

Editorial cu regret

Astăzi familia îndurerată isi îngroapă un membru. Un tânăr de 25 de ani din Medias pe care l-am cunoscut la Frankfurt, avand amandoi acelasi job. Un copil minunat , respectuos și aratos. Un suflet bun. Nu credeam totusi sa vina ziua in care am sa scriu vreodată despre el la trecut !

Văzând in fata ochilor un tânăr deștept și frumos cu un viitor in fata e imposibil să apreciezi clipa in care vei scrie despre el la trecut. Si totusi s-a dus intr-o lume mai dreapta , unde la intrare nu vei mai fi nevoit să arăți cazierul pentru a ocupa un loc printre restul oamenilor. Acolo se vor uita doar in inima ta și vor vedea daca ai fost bun sau nu. E simplu. Tu , prieten drag, vei avea parte de un loc bun pentru ca te cunoastem si stim ca ai fost un om bun drept ptr care astazi, noi cei care te-am cunoscut , ne înclinăm in fata ta. Totuși nu ne putem obișnui cu ideea ca un băiat asa tânăr ca tine poate dispărea intr-o clipa și nimic nu îl mai poate aduce inapoi, asa ca permite-mi prieten drag , în cinstea dreptății sa reflectăm cum de a fost posibil asa ceva. Pe acel nefericit care ti-a adus sfârșitul il sti și tu , îl știu și eu. L-am cunoscut pe treptele unui penitenciar, Aiud, cu el am avut neplăcerea de a sta multi ani.

El , un tânăr ca noi , bătut de soarta cruda a unui sistem penitenciar bolnav , statea de obicei retras așteptând clipa in care vreunui politician i s-ar face mila de noi sa vina acolo între noi și să judece sistemul monstruos creat de ei. Nu iti caut scuze Marius Rusu , nu cred ca pot găsi, pentru ca in viata asta s-au in cea de apoi dreptatea nu se face cu cuțitul ! Ai fi stiut și tu asta, și poate și eu , și multi altii ca noi daca in trecutul nostru in penitenciar am fi fost educați să înțelegem asta , sa ne fi corectat sistemul penitenciar până și ultima iesire violentă care ne-ar fi stăpânit!

Dar noi nu am putut afla de acolo aceste lucruri, nu am văzut programe reale de reeducare decât pe hârtie sau cele care noi n-i le-am cumparat de la unul la altul ca sa dam bine la eliberarea condiționată. Stim și noi ca daca acolo nu ne vom cumpara libertatea , implicit cursurile de reeducare , nu vom avea parte de intelegere in fata judecătorului de eliberări condiționate. Ultima noastră găselniță era sa plătim pe altul sa muncească pentru noi, el lua banii de la muncă prestata, în jur de 300 ron, iar noi ne insuseam zilele câștig, în jur de 7, ca sa scăpăm mai repede și în fața judecătorului sa rezulte ca am muncit. Impuscam 2 iepuri dintr-o dată ! Erau vremuri grele in care ne luptăm la CEDO sa scăpăm de igrasie , sa numai mirosim groaznic cand mergem la vizita cu familia sau avocații, sa ne apărăm imaginea de nespălati.

Speram ca prin CEDO , societatea civilă va afla ca statul alocă 30 de milioane ptr un deținut și totuși niciunuia nu ii asigura hrana , decât pe hârtie, asa cum noi prezentam reabilitarea noastră in fata judecătorului de eliberări condiționate, doar pe hârtie. Am ales atunci sa luptăm la CEDO deoarece societatea românească in 30 de ani nu a fost dispusă să asculte strigătul nostru ! Societatea românească s-a îndepărtat lăsând tortionarii sa aplice exterminarea prin foamete , frig , bataie și tortura psihică. Acesta a fost și secretul lui Visinescu, dar macar asta a platit, l-au aranjat colegi de ai nostri sa alunece in baie sa isi rupă splina. A venit ziua dreptății la CEDO dupa multi ani de luptă cu sistemul opresiv. CEDO a sus atunci STOP . Atunci am crezut toti ca am castigat si politicianul roman se va considera infrant , si ca vor veni zile cu soare , ca ne vor da de mancare , ca nu ne vor mai taia curentul seara la 10, ca ne vom spala zilnic sau macar la 2 zile, ca sistemul de reeducare in inchisori va deveni functional, si ne vor da banii drept despagubiri. Asa am crezut noi, dar nu e el politicianul roman DUMNEZEUL zilelor noastre? A gasit gaselnita, recursul compensatoriu: un mar otravit ! noi nu l-am cerut, nu l-am dorit, nu l-am initiat…noi doar raspundem pentru el. Ma macina intrebarea de pe buzele miilor de detinuti: nu vreti sa va bagati recursul undeva si sa ne da-ti banii castigati prin procese corecte la CEDO?, cu ocazia asta poate nu ne mai huliti ?

De ce trebuie sa hulesti un detinut ? da, pe tine societate te intreb ? este semenul tau, neamul tau, prietenul tau de ieri, varul tau, sau poate o cunostinta de a ta! Nu e criminalul pe care presa troglodita vrea sa ti-l descrie din interese meschine de partid ! in penitenciare nu sunt numai pedofili, violatori si criminali, acestia nu depasesc 10%.

Nu ai autostrazi din cauza lui? Nu ai spitale din cauza lui ? ai un servici prost platit si esti ingropat in datorii ca te-a furat el ? s-au esti doar nemultumit pentru ca ai aflat ca ai platit 30 de milioane pe luna si totusi ai aflat de la CEDO ca aia nu au primit nici mancare si acum trebuie sa o mai platesti o data? DA, asta e adevarul si de aceea a aparut recursul compensatoriu, ca sa numai platesti inca o data.

Crima de la medias in care un prieten al meu sa dus in mormant si altul la inchisoare probabil pentru tot restul vietii este crima politicianului roman !

30 de ani de mizerie , 30 de ani de minciuna, 30 de ani de interese personale si 0 lei investiti in educatie s-au reeducare.

Eu daca gresesc platesc, sunt inchis si acolo devin bataia de joc a sistemului vostru securist, mafiot si tortionar.

Voi cum platiti ? la puscarie nu v-am vazut, iar daca pe alocuri mai ajungeti cate unul sunteti protejati de sistem astfel incat nici nu va vedem , pentru noi sunteti inchisi ca si nota de informatie, ptr ca evident acolo e singurul loc unde se gasesc solutii pentru cei ca voi si dupa cum a aflat si visinescu, baile la penitenciar sunt alunecoase. Un singur politician nu a acceptat protectie si acela sa numit Gigi Becali. De pe urma lui ne-au ramas chiar si 2 frigidere pe care le-am folosit 100 de persoane, am putut sa ne racim apa infecta de la Rahova.

Mesajul meu este: NU POTI REEDUCA OAMENI FARA A INVESTI IN REEDUCARE ! NU POTI LOVI IN OMUL SLAB DOAR PENTRU CA NU L-AI REEDUCAT, NU L-AI TRATAT !

Asuma-ti esecul societate , gaseste solutia ! in timp ce iti scriu acolo lucrurile merg tot asa. Adevarul de acolo e la fel. Nu ai dat vreodata dreptul la replica in toti acesti ani in care ai aratat cu degetul. Peste o luna sau un timp alt nevinovat va fi din nou victima.

Am scris politicienilor independenti de la parlamentul european in speranta ca voi ajunge acolo si voi demasca coruptia si minciuna. Domnii nu au avut bunavointa in a raspunde macar. Voi merge acolo si voi dormi pe scarile Parlamentului European pana cand Europa va intelege ca acolo e nevoie de dreptate ptr a nu mai duce la groapa un alt prieten, un var , un semen.

VREM EDUCATIE, VREM DREPTATE,VREM INTERZICEREA VOTULUI IN PENITENCIAR SI VREM SA VA OFERIM UN CADOU DIN PARTEA CELOR CARORA NE-A TRECUT O LACRIMA PTR MOARTEA UNUI TANAR : RECURSUL COMPENSATORIU . PASTRATI-L . NU E NEVOIE DE EL. L-ATI OFERIT SA NE LUATI BANII CASTIGATI.

Dragul meu prieten care te-ai dus intr-o lume dreapta vom lupta toti sa nu se mai intample altora ce ti s-a intamplat tie, si nici celor din penitenciare, oropsiti de soarta nu vor mai exista sansa de a iesi de acolo mai rai decat au intrat. Din toata aceasta nenorocire a castigat politicianul transformand moartea ta in razboiul politic. Tu macar ai scapat de ei, dar noi? FRANKFURT IANUARIE 2019

EUGEN MOISA