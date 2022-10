CRESC salariile pentru personalul contractual al spitalului din Alba Iulia: Câți bani urmează să încaseze

Pensii 2023: Vârsta de pensionare pentru „speciali” ar putea crește, la 65 de ani

Pensiile nu vor mai putea fi mai mari decât salariul, nu vor putea fi mai mult de 65% din media ultimelor 12 salarii de dinainte de pensie. Sunt jaloane cuprinse în cadrul PNRR, iar la momentul actual după încheierea acestei analize, consultanțe date de către Banca Mondială pentru Ministerul Muncii.

Cam aceasta ar fi direcția, respectarea PNRR, acolo unde se prevăd aceste lucruri. În primul rând câ nu mai există varianta ieșirii anticipate la 45 de ani pentru militari, că acolo era cea mai mare problemă, doar la 65 de ani pentru toată lumea.

Rămâne varianta ieșirii anticipate în anumite condiții, dar nu cum se întâmplă în momentul de față la cadrele militare.

Nu mai există varianta ca pensiile să fie mai mari decât salariu și sunt date din consultanță, date de Banca Mondială pentru Ministerul Muncii.

Până la sfârșitul anului trebuie să fie gata și proiectul de Lege realizat de Ministerul Muncii și o să vedem dacă și-l asumă Coaliția de guvernare pentru că în momentul de față din ce spun sursele, ar fii vorba doar de proiectul făcut de Banca Mondială, dar încă neînsușit de Guvern, rămâne de văzut dacă o să existe modificări.

Cele mai mari probleme sunt cu pensiile militare și Ciucă și ministrul de interne spuneau că acestea nu ar trebui incluse la pensii speciale, atât ale cadrelor de la Ministerul de Interne cât și ale militarilor de la MAPN, potrivit Antena3.

