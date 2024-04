Comunicat de presă | Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „Inițiativa privind extinderea gazului metan în Apuseni merge mai departe!”

Inițiativa mea, privind extinderea rețelei naționale de gaz metan în Munții Apuseni, merge mai departe, indiferent cât de mult îi deranjează acest lucru pe deputații PNL din Alba, singurii parlamentari care s-au arătat a fi împotriva acestui proiect.

În urmă cu câteva luni am făcut publică intenția de a depune o propunere legislativă pentru extinderea gazului metan în Apuseni. Am apreciat că introducerea gazului în Apuseni este o cerință esențială pentru dezvoltarea zonei, dar și o alternativă bună la încălzirea locuințelor, având în vedere milioane de metri cubi de lemn care merg pe foc. Tot atunci, am făcut apel la parlamentarii din Alba să sprijine acest proiect ori, dacă nu sunt de acord cu prevederile sale, să vină cu îmbunătățiri concrete, să ne unim forțele și să realizăm această investiție atât de necesară pentru moți.

Cei doi deputați PNL din Alba nu doar că nu au fost interesați de înfăptuirea proiectului, ci au fost singurii care au vociferat împotriva lui, având reacții negative, în loc să îl susțină. Ei trebuie să înțeleagă că această investiție nu este pentru mine sau pentru PSD, ci pentru toți locuitorii din Apuseni, care merită să beneficieze de dezvoltare economică și de o sursă alternativă pentru încălzire. Dacă nu pot să îi ajute în vreun fel pe moți cu acest proiect, măcar să nu îi încurce. Așa cum știm, lemnele de foc sunt urcate până la etajele patru ale blocurilor în Apuseni.

Astfel, pentru a veni în sprijinul moților, am depus o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Lege nr. 198/2018, privind Legea Muntelui, pentru extinderea rețelei de gaz metan în Apuseni. În loc să vină cu acțiuni constructive, să înainteze propuneri și soluții, cei doi parlamentari PNL din Alba au ales să-mi denigreze munca și să încerce să o ducă în derizoriu, însă nu au reușit. Este atât de ușor să bagi de vină ori ”bățul prin gard”, să comentezi negativ o propunere constructivă, iar ei demonstrează că la asta se pricep cel mai bine.

Voi lupta în continuare pentru extinderea rețelei naționale de gaz metan în Apuseni. Voi interveni legislativ asupra Legii energiei electrice și a gazelor naturale, nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Voi folosi toate mijloacele prevăzute de lege pentru ca extinderea gazului metan în Apuseni să fie finanțată. Iar celor doi colegi, deputați PNL, le transmit să lase zâzania și ponegrirea, să pună ”osul” la treabă și, de ce nu, așa cum am mai spus, să facem echipă pentru moți, pentru realizarea acestei investiții. Îi invit la muncă, dar în cazul acesta trebuie să îi caut cu lumânarea!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI