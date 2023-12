Comunicat de presă| Radu Marcel Tuhuț, deputat PSD de Alba: ”Scurt bilanț al primilor trei ani de mandat parlamentar! Mulțumesc oamenilor din Munții Apuseni și județul Alba”

Astăzi ajung la finalul celui de-al treilea an petrecut în Parlamentul României, onorat de încrederea acordată de către cetățenii județului Alba. În acești trei ani, m-am străduit să preiau cât mai multe dintre solicitările moților și nu numai, să reprezint fiecare localitate și să identific cele mai bune soluții pentru problemele oamenilor din județul nostru.

Una dintre cele mai importante reușite a fost aprobarea amendamentului depus la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2024 prin care se va aloca suma de 500.000 de lei pentru repararea acoperișului la Spitalul Orășenesc ”Dr. Alexandru Borza” din Abrud. Mă bucur că, în acest fel, am putut veni în sprijinul cadrelor medicale și deopotrivă pacienților. Această investiție va contribui la crearea unui mediu sigur și sănătos în cadrul spitalului, unde pacienții pot primi îngrijirea medicală de calitate pe care o merită. Investiția în infrastructura medicală este esențială pentru asigurarea unui sistem de sănătate eficient și de calitate!

De asemenea, unul dintre cele mai importante momente petrecute alături de cetățeni a fost în timpul zilelor inundațiilor succesive din Munții Apuseni. În acele momente, am lucrat cot la cot, lopată lângă lopată, alături de oamenii din comunele Sohodol, Meteș, Poiana Ampoiului, Albac, Abrud și Câmpeni, care pierduseră aproape toată agoniseala de-o viață. Am depus eforturi pentru a obține ajutoare cât mai rapide din partea guvernului și pentru a asigura asistența necesară pentru restabilirea serviciilor publice, deși fostul premier Vasile Cîțu nu a simțit nevoia să vină să le strângă mâna oamenilor și să îi asigure că totul va reveni la normal.

Recent, am făcut demersuri pentru dezvoltarea serviciilor publice din zona munților Apuseni, cum ar fi solicitarea către Ministerul Muncii pentru înființarea unui nou cabinet de expertiză medicală care să deservească toate localitățile din Apuseni și extinderea detașamentelor de pompieri din cadrul Inspectoratului de Urgență.

La Bucium, am participat activ la dezvoltarea campaniei de împădurire. Pentru SC Cupru Min Abrud am susținut în Parlament investiții de milioane de euro pentru modernizare și retehnologizare. Totodată, am solicitat factorilor decidenți de la Ministerul Economiei majorarea salariilor pentru angajații din producție și creșterea valorii tichetelor de masă la 30 de lei, fundamentând aceste necesități. De asemenea, pentru localitățile din Apuseni, am solicitat în Parlament acordarea reducerii de 50% pentru facturile de energie electrică.

În domeniul energetic, am susținut reducerea prețului la lemnele de foc, am votat pentru reglementarea prețurilor energiei electrice, ceea ce a dus la scăderea facturilor, și am solicitat investiții în rețeaua de transport a energiei electrice din Munții Apuseni, în vederea reducerii numărului de întreruperi de curent pe timpul iernii.

Printre alte demersuri realizate, aș dori să menționez transmiterea solicitărilor cetățenilor din comunele Vidra și Meteș, cu privire la atacurile repetate ale animalelor sălbatice asupra gospodăriilor, către instituțiile abilitate și în mod special către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Am votat, de asemenea, pentru anularea amenzilor acordate în mod ilegal și dictatorial în timpul pandemiei de către apostolii austerității ”echipei câștigătoare”, făcându-se astfel dreptate între lumea noastră, a oamenilor simpli, și lumea celor care organizau petreceri în cabinetul premierului în 2021.

Mai presus de orice, în acești trei ani, am reușit să fiu alături de oameni, de fiecare dată când aceștia mi-au solicitat prezența și nu doar atunci. Am sprijinit primarii care au avut nevoie de ajutor în deblocarea finanțării pentru obiectivele de investiții locale, fie că a fost vorba de reabilitarea și modernizarea școlilor sau spitalelor, fie că a fost vorba de reabilitarea drumurilor sau de asfaltarea ulițelor de pământ. Fiecare proiect reușit și dus la bun sfârșit înseamnă oameni fericiți și comunități dezvoltate.

Așa cum am afirmat încă de la începutul mandatului meu: îmi doresc să fiu partenerul primarilor, dar și al cetățenilor din Alba și, în mod deosebit, din Munții Apuseni. Am reușit să realizăm lucruri importante împreună, dar mai avem multe de făcut! Așadar, dragi cetățeni ai județului Alba, vă doresc sărbători fericite și un an nou plin de realizări!

