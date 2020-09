Comunicat de presă| Gheorghe Valentin Rotar: Despre libertate, lipsă de idei, minciună și ipocrizie!

„Chiar dacă alegerile locale au trecut, ecoul rezultatelor electorale și a celor spuse în campania electorală a rămas! De aceea, în calitate de primar al Blajului, sunt nevoit să răspund pentru a nu lăsa lucrurile neclare!

În rândurile care urmează vă prezint toate informațiile despre modul cum unul dintre candidații ALDE – doamna Silvia Marcu – a ales în campania electorală, ca principală armă, minciuna și dezinformarea! Așa cum am mai spus, în semn de respect pentru Blaj, eu nu am răspuns provocărilor, ci am ales echilibrul în discurs, promovând o campanie electorală fără atacuri la persoană, înțelegând spiritul blăjenilor și faptul că Blajul impune decență și respect!

Campania electorală a trecut! Minciuna și ipocrizia au o limită, trebuie oprite, iar oamenii trebuie să cunoască cum stau lucrurile în realitate! Trebuie să știți că nu m-a surprins modul cum doamna Silvia Marcu a înțeles să se folosească de minciună și ipocrizie în goana după voturi! La fel a procedat și acum patru ani, când a recurs la teme false de campanie! Acum însă acuzațiile au fost și grave, și false! Doamnă, azi vă spun STOP! Destul cu mizeriile la care ați recurs, jignindu-mă și pe mine și pe familia mea și prin care ați ales să vă mascați lipsa de idei!

În primul rând, eu nu sunt nici dictator, nici mafiot, n-am legătură cu clanuri mafiote, așa cum ați insinuat, iar la Primărie nu este hoție! Ceea ce ați postat în campania electorală, în data de 23 septembrie, este O MARE MINCIUNĂ, pentru care ar trebui să vă cereți scuze blăjenilor, pe care i-ați dezinformat în mod intenționat!

În ceea ce privește mizeriile și acuzele pe care le-ați scris despre mineș vă răspund punctual:

1. Aveți un nume al vreunei persoane care și-a pierdut locul de muncă din cauză că „nu gândește” ca mine? Această persoană nu există, ceea ce ați postat este O MINCIUNĂ!

2. AȚI MINȚIT PRIN OMISIUNE și în legătură cu declarația mea de avere! Aceasta este publică, o găsiți pe site-ul primăriei, unde puteți vedea că în decursul a trei mandate de primar am achiziționat două terenuri și un apartament în anul 2017, în baza unui credit bancar. În legătură cu averea mea, e obținută prin muncă și oricând pot răspunde la orice întrebare!

3. Cât privește indemnizația de primar, aceasta este stabilită prin lege și este publică tot pe site-ul primăriei! Statul de funcții și salariile în Primărie sunt aprobate prin vot în Consiliul Local. Votul dumneavoastră a fost „pentru”, nu-mi amintesc să fi votat „împotrivă”!

4. În ceea ce privește dezvoltarea unei comunități, aceasta nu se face pentru că ar fi trecută în vreo „fișă a postului de primar”, așa cum susțineți! Ar fi simplu să fie așa, însă în realitate este nevoie de idei, de proiecte și de multă muncă!

5. CSM Volei Alba Blaj a fost întotdeauna un subiect în campania dumneavoastră electorală! Nu l-ați ratat nici acum, însă NU AȚI SPUS ADEVARUL! Alocările financiare pentru CSM Volei Alba Blaj au fost aprobate prin vot de către Consiliu Local. Ați uitat că ați aprobat finanțarea echipei de volei? Ați uitat că ați aprobat prin vot, tot în Consiliu Local, proiectele depuse de către CSM Volei Alba Blaj pentru a atrage finanțare nerambursabilă de la Consiliul Județean?

Ați uitat sau nu vă face plăcere să le spuneți blăjenilor că, în calitate de profesor de sport, AȚI VOTAT, IN CONSILIU LOCAL, ÎMPOTRIVA CONSTRUIRII SĂLII POLIVALENTE LA BLAJ ?

Blajul trebuie să știe că echipa de volei a adus oportunitatea pentru a construi SALA POLIVALENTĂ, datorită Finalei Ligii Campionilor din 2018, cât și a parteneriatului în sport dintre Municipiul Blaj și Județul Alba!

Ceea ce nu puteți nega la proiectul CSM Volei Alba Blaj, o structură publică a Blajului, este munca oamenilor de acolo și cel mai important: REZULTATUL! Rezultatele CSM Volei Alba Blaj în perioada 2016 – 2020 vorbesc de la sine: 3 TITLURI DE CAMPIOANĂ A ROMÂNIEI – 2017, 2019, 2020; 2 CUPE ALE ROMÂNIEI – 2017, 2019; FINALISTA LIGII CAMPIONILOR – 2018; FINALISTA CUPEI CEV – 2019; VICECAMPIOANA ROMÂNIEI – 2018; FINALISTA CUPEI ROMÂNIEI – 2018.

Ați uitat să amintiți că ați participat în calitate de oficial la mai toate meciurile de la Blaj ale CSM Volei Alba Blaj și că familia dumneavoastră încasa bani de acolo? Atunci CSM Volei Alba Blaj era un proiect bun?

În ceea ce privește Curtea de Conturi, niciodată nu au fost constatate deficiențe majore în ultimii 16 de ani la Primăria Blaj….știați acest lucru, deoarece raportul Curții de Conturi se prezintă anual în Consiliul Local, dar AȚI MINȚIT PRIN OMISIUNE! De altfel aceste documente sunt publice și se găsesc pe site-ul instituției!

5. Ați vorbit despre investitori la Blaj. Cine v-a oprit să aveți inițiative despre atragerea investitorilor? Aveți măcar o adresă, un un mail, un demers în acest sens?

Pentru că programul dumneavoastră pentru Blaj a fost extrem de sărac și lipsit de idei, ați invocat lipsa de libertate și ați ales, în goana după voturi, lipsa de eleganță, minciuna și ipocrizia! Nu libertatea lipsește la Blaj doamnă, comunitatea e pe drumul cel bun, doar unii uită din când în când cine sunt cu adevărat!

Mă întreb câtă lipsă de libertate a fost la Blaj, când în 2015 o întreagă familie, cât partidul ALDE din Blaj, s-a cocoțat în postul de DIRECTOR școlar? Ați fost cu toții atât de capabili sau atât de servili celor de la putere atunci – PSD!? La Blaj sunt profesori care nu au luat gradație de merit după 25 de ani de activitate, în familia dumneavoastră s-a putut foarte repede!

Cât privește lipsa de idei, ați omis să le spuneți blăjenilor că în patru ani nu ați inițiat niciun proiect de hotărâre! Nu cred că vă jignesc când vă spun că deși ați fost consilier local timp de 4 ani, activitatea dumneavoastră a fost fără relevanţă!

Le-ați propus blăjenilor un centru pentru persoane vârtnice! Nu e mult prea puțin?! Ați vorbit despre dezvoltarea sportului de masă în rândul tinerilor din Blaj și împrejurimi. Cine v-a împiedicat ? Nu sunteți director la Clubul Sportiv Școlar? Nu aveți în fișa postului asta, să dezvoltați sportul juvenil? Întrebarea care se pune este: unde să îl dezvoltați, într-o baza sportivă pe care o administrați dezastruos și care este într-o cruntă paragină de atâția ani? O rușine urbanistică în centrul Blajului! Nu au fost bani în guvernarea PSD – ALDE sau nu ați avut acces la ei? Atâția ani nu ați reușit nimic? Dacă iubiți atât de mult sportivii Blajului, pentru binele lor, de ce nu v-ați luptat măcar cât ați făcut-o pentru interesul personal?

Dovadă cât țineți la interesul sportivilor din Blaj este și ultimul scandal din clubul pe care îl conduceți! Pentru interesul familiei călcați în picioare interesul atleților! Sportivii pierd burse pentru că soțul – alt director, are nevoie de ore suplimentare?! Ați creat în acel club un climat de nesuportat în care doar fidelii familiei contează!

Blăjenii trebuie să știe asta, precum și faptul că Clubul Sportiv Școlar are structuri de atletism la Aiud sau de schi la Câmpeni numai pentru a putea rămâne dumneavoastră în scaunul de director! În acești ani doar asta v-a interesat, asta a fost miza – DIRECTORATUL!

M-ați acuzat că sunt dictator, uitând despre „apucăturile” dumneavoastră, tipice perioadei comuniste, de a organiza gala sportului pentru sportivii Clubului Sportiv Școlar Blaj, în decembrie, chiar de ziua dumneavoastră de naștere… și asta nu numai o dată! Trebuiau cântate „osanale” la sfârșit de an, „directorului iubit”?!

Blajul nu-și mai poate permite să întrețină dezinteresul față de copiii săi, pe care l-ați perpetuat într-un club sportiv aflat într-o totală decădere, atât în ceea ce privește numărul de sportivi, rezultatele, cât și în ceea ce privește conducerea – o afacere în familie!

Aceasta este realitatea pe care ați preferat să o ascundeți, mascând-o prin minciună și ipocrizie!

Astea au fost armele pe care le-ați folosit în încercarea de a reprezenta Blajul la cel mai înalt nivel! Remarc și lipsa de măsură și de respect, ajunse, în anul 2020, la un nivel fără precedent: membrii unei familii, numită partid, visau „să pună mâna” pe un oraș!

Blajul v-a răspuns prin VOT, că nu puteți reprezenta o astfel de comunitate în calitate de Primar, fără riscul ca orașul să cadă pe o nepermis de joasă treaptă a moralei și respectului în politică!

Blajul actual, doamnă, nu este o poveste din trecut, este un proiect de viitor, care în niciun caz nu ar fi putut fi condus de persoane ca dumneavoastră, care au avut ca opţiune în politică traseismul şi interesul personal sau de o listă de familie care îşi spune partid! VOTUL DE DUMINICĂ A CONFIRMAT ASTA!

Prezentul articol este un răspuns care trebuia dat mai demult! Am preferat să-l dau acum, odată cu răspunsul dat prin vot de blăjeni, care au decis că la Blaj vremea aventurierilor și a experimentelor în politică a trecut!

În zilele care urmează îi voi răspunde și mentorului doamnei Silvia Marcu și ALDE Blaj de la județ – Ioan Lazăr, care a încercat să ridice ipocrizia și circul la rang de politică în județul Alba! ”

Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Blajului