Comunicat de presă| Conferința „Prin educaţie spre vocaţie!” – Modele de bune practici în prevenirea abandonului şcolar”

FOTO| Cugirul a celebrat ,,Ziua Mondială a Diabetului”. Peste 100 de persoane au luat parte la dezbaterea ,,Depistarea precoce a diabetului și prevenția complicațiilor”

Ziua Mondiala a Diabetului a fost marcata la Cugir, printr-un eveniment organizat la Centrul Cultura Cugir, de catre dr. Terezia Muresan-Samoilescu, in calitate de medic chirurg, specializat in tratamentul complicatiilor diabetului, Mihaela Bota, parintele unui copil diabetic precum și cu sprijinul directorului Centrului Cultural, Diane Dobrean.

Evenimentul, la care au participat peste 100 de personae (pacienti diabetici , membrii familiilor pacientilor diabetic, medici de familie, medici specialisti, farmacisti), s-a dorit a fi un eveniment de informare si constientizare cu privire la pericolul pe care il reprezinta diabetul.

Tema pusă spre dezbatera participanților a fost: ,,Depistarea precoce a diabetului și prevenția complicațiilor”.

Potrivit medicului Terezia Mureșan – Samoilescu, diabetul zaharat este unul dintre cei mai de temut dusmani ai sanatatii populatiei, deoarece, multa vreme, nu se mainifesta prin simptomatologie agresiva si specifica, care sa determine pacientii sa mearga la medic. De multe ori, pacientii diabetici ajung la medic doar cand boala se complica-complicatii vasculare periferice, care pot merge pana la amputație, complicatii cardiace, renale, neurologice (ischemie miocardica silentioasa, care poate conduce pana la infarct miocardic, insuficienta renala, polineuropatie diabetica si multe altele).

,,Am incercat sa aducem in lumina importanta depistarii precoce a dabetului zaharat, dar si importanta respectarii ritmicitatii controalelor medicale periodice (la medicul de familie, la diabetolog, la alti specialisti). Drumul medical pe care il parcurge pacientul diabetic trebuie facut in echipa, o echipa largita, din care, pe langa pacient, trebuie sa faca parte familia acestuia, dar si corpul medical. Fara aceasta echipa, drumul este anevoios si plin de obstacole. Am incurajat pacientii sa dea importanta unor detalii aparent minore, cum ar fi sanatatea picioarelor, dar si sa solicite ajutor medical daca este nevoie”, a spus în deschiderea reuniunii, dr. Terezia Mureșan – Samoilescu.

Prezentă la eveniment, farmacista Tatiana Petric (de la FARMEX) Cugir a prezentat o serie de informatii extrem de utile cu privire la alimentatia corespunzatoare a pacientului diabetic, alimentatie care joaca un rol crucial in asigurarea unui control glicemic adecvat.

La rândul său, doctorul Ludwig Karlheinz a amintit cat de importanta e depistarea diabetului la micii pacienti, mai ales in contextul in care exista membri ai familiei cu diabet. Domnia sa a subliniat importanta suportului familial si al comunitatii de care micii pacienti diabetici au nevoie, pentru a se putea dezvolta armonios.

Mihaela Bota-parintele unui copil diabetic, a impartasit din experienta sa si a familiei sale in lupta cu diabetul zaharat. Tehnologia de ultima generatie exista, iar micii pacienti diabetici, asa cum este si fiul Mihaelei Bota, pot beneficia de senzori de masurare a glicemiei si de pompe de insulina, astfel incat “viata alaturi de diabetul zaharat” sa nu mai fie o povara.

,,Acest eveniment a fost o premiera pentru comunitatea noastra. Doresc sa continuam aceasta “educatie pentru sanatate” si pe viitor, prin abordarea unor teme medicale importante pentru cei interesați (patologii frecvente, preventia imbolnavirilor, educatie nutritionala).

Doresc pe această cale să le multumesc din suflet tuturor celor care au participat la eveniment!”, a ținut să precizeze dr. Terezia Mureșn.

De menționat că Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie.

Constantin PREDESCU