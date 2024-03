Comunicat de presă Beniamin Todosiu: Alternativa pentru Alba va exista

În 2018, alături de o mână de oameni, am fondat USR Alba, din dorința de a crea o alternativă reală la clasa politică locală. Eram scârbit de baronii locali și de modul în care tratau Alba Iulia și județul Alba, ca pe propriile moșii. Am încercat să atrag alături de mine oameni care credeau în aceleași idealuri și am început să construim.

Din 2018 și până în prezent, am condus USR Alba și am construit o alternativă politică puternică, care a reușit să devină vocea cetățenilor în administrațiile locale, în administrația județeană și în Parlamentul României. Zi de zi, marea provocare a fost să lupt cu PNL Alba, care a încercat, prin orice mijloace, să transforme USR în satelitul său, punând presiune pe membri, amenințându-i, încercând să își infiltreze oameni alături de noi sau chiar racolându-i pe unii colegi cu forța. În ciuda acestor presiuni, am devenit o voce credibilă în fața oamenilor care prezintă realitatea și trage semnale de alarmă când lucrurile nu merg bine.

La sesizarea oamenilor din Apuseni, am devenit vocea lor și am semnalat faptul că li se face o nedreptate prin neaplicarea legii care le oferea reducerea facturii la energie electrică. Am sesizat Guvernul, am vorbit despre această nedreptate în Parlament și am prezentat-o public, iar într-un final PNL și-a amintit de acești oameni și le-a respectat drepturile.

Am deranjat când am început să vorbesc public și să sesizez autorităților competente problemele grave din spitalele din Cugir și Aiud.

Am deranjat și mai mult când am făcut public faptul că Alba a fost pe punctul să piardă finanțarea din PNRR pentru Spitalul Județean, din cauza nepăsării, indolenței și incompetenței administrației județene.

Dar cel mai mult am deranjat când am început să vorbesc despre cel mai mare jaf din buzunarele oamenilor din Alba: tarifele exorbitante la apă și canalizare. Am fost primul și singurul parlamentar de Alba, care am arătat că APĂ CTTA e de fapt pușculița de partid a PNL, iar tarifele plătite de populație au fost crescute pentru a acoperi salariile de lux ale camarilei politice liberale.

Alături de colegii mei din USR Alba, am început prima campanie publică prin care adunăm semnături pentru a reduce tarifele la apa potabilă și canalizare. Apa NU trebuie să fie un lux și luptăm pentru acest lucru!

Nu e ușor să faci politică într-un partid mic. Nu e ușor să lupți cu o caracatiță care a parazitat toate instituțiile statului, administrația locală și județeană sau companiile de stat. Nu e ușor să te lupți cu oameni obișnuiți cu jocurile de culise și care folosesc puterea, câștigată prin votul cetățenilor, pentru interesul lor politic. Nu e ușor, dar NU am cedat și de la acea mână de oameni din 2018, am crescut și am continuat să luptăm cu caracatița galbenă.

În 34 de ani de democrație, Județul Alba a ajuns să fie condus de un partid unic, care controlează toate instituțiile publice, aproape toate orașele și comunele și încearcă, la fel ca organul represiunii comuniste, să reducă la tăcere pe toți cei care semnalează nereguli sau când lucrurile nu sunt făcute bine. Știți de câte ori am auzit: îmi e frică să fac politică pentru că primarul se răzbună pe familia mea, îmi e frică să candidez pentru că îmi trimit la firmă controale, îmi e frică să am o poziție publică pentru că îmi pierd locul de muncă, îmi e frică să lupt pentru că ai mei ar putea avea probleme din cauza lor???

FRICĂ! Da, pe asta se bazează marele program politic al PNL Alba. Urmașii Brătienilor au reușit, la fel ca și comuniștii, să guverneze județul prin teroare, frică, totalitarism, minciună și demagogie.

Eu NU VREAU ca fiul meu să ajungă să trăiască în frică sau să fie nevoit să plece din Alba pentru că tatăl său a fost prea laș să continue să lupte pentru a aduce democrația în administrația județeană și locală.

Eu voi continua să lupt și, alături de mine, sunt și alți oameni care cred cu adevărat că putem SCHIMBA ALBA ÎN BINE! Schimbarea este însă în fiecare dintre noi, în deciziile noastre asumate și în curajul de a crede că există o alternativă. Voi lupta pentru ca ALTERNATIVA PENTRU ALBA SĂ EXISTE! Acesta este angajamentul meu pentru oamenii din Alba.

