COMUNICAT CORONA: Precizări din partea administrației Cimitirului Municipal privind marcarea locurilor de înhumare părăsite

SEMNAL: Maria Trandafir, Subiectivitate și obiectivitate în propria poveste, editura 24 Ore, Iași 202, 450p cu un cuvânt înainte de Constantin Dram

La finalul Colocviilor romanului românesc, conduse de cunoscutul romancier Nicolae Breban la Alba Iulia, întrebam de ce în enumerarea romancierilor importanți nu este cuprins și Augustin Buzura, la care a intervenit în dialog „criticul” Breban, spunând pentru că îi lipsește „construcția” personajului, nu are acest aspect important al romanului.

De aici, am tras concluzia mea după o lungă carieră didactică, de aproape o jumătate de secol în fața elevilor, este o formă a „subiectivismului” – prima impresie a lecturii operei, apoi intervine „obiectivismul” pe care îl accepți auzind păreri autorizate despre un scriitor sau o operă.

Mai precis, fiecare cititor are propria părere despre opera literară pe care apoi o „modifică” în funcție de studiile sale, de profesia sa. Aici se include și ceea ce este acum la modă, cititor „avizat”, uneori cu păreri corect politice, la modă într-o perioadă! Pornind de la incitantul titlu al acestui volum de studii S & O, la modă și el, ca și O.K., după lectura lui, în fond este o sursă de bibliografie pentru cei care trec prin școală, merită spus cu prisosință că autoarea sintetizează subiectele și realizează „mai mult decât o carte de citit” (C. Dram). Depășind maniera didacticistă, emițând păreri critice pertinente, Maria Trandafir dovedește vocație, talent și se afirmă ca o voce importantă în peisajul cultural și educativ-formativ al elevilor și studenților.

Mai direct spus – este nevoie de asemenea lucrări, opere ale unor truditori ai condeiului, profesori care își depășesc condiția, prin faptul că sunt conducători ai unor reviste literare, că scriu cărți cu audiență, cum e în cazul de față Maria Trandafir. Felicitări și urări de bine!

Prof. Oliviu Iacob, Alba Iulia, 2022