Compania Kronospan investește în energie verde- Calitate responsabilă prin economie de resurse

Tranziția către energie verde, curată, este un proces la care toată lumea trebuie să participe – companii private, autorități ale statului și persoane fizice. Cu toții trebuie să fim conștienți de rolul pe care îl avem în protejarea planetei.

Investițiile în energie regenerabilă reprezintă unul dintre pilonii politicii noastre de sustenabilitate. Producția pe bază de energie curată înseamnă reducerea emisiilor de carbon, un obiectiv extrem de important pentru Kronospan.

Electricitatea joacă, de asemenea, un rol cheie în procesele tehnologice complexe pe care le punem în mișcare zi de zi. În calitate de mare consumator de energie, ne focusăm pe reducerea emisiilor directe de CO2 prin creșterea ponderii de energie regenerabilă în consumul nostru total de energie. De aceea, investim continuu în reducerea amprentei energetice a fabricilor noastre, atât în ceea ce privește eficiența energetică a liniilor de producție, ecologizarea transportului și manipularea materiilor prime, cât și în creșterea consumului de energie verde prin adoptarea de tehnologii alternative.

Proiectul de panouri fotovoltaice de la Sebeș este deja funcțional de la sfârșitul lunii iunie 2024. Este vorba de un parc fotovoltaic cu o putere instalată de 10.05 MW, amplasat pe acoperișul halelor de producție Kronospan. Din câte știm, este cel mai mare parc fotovoltaic amplasat pe acoperiș din România, cu o producție totală estimată de 12.282 MWh pe an și care va fi folosită în totalitate doar pentru consumul propriu Kronospan. Am amplasat un total de 20.876 panouri fotovoltaice și 101 invertoare. Prin implementarea proiectului, vom reduce emisiile de CO2 cu 7577 de tone pe an. Proiectul beneficiază de finanțare prin PNRR de aproximativ 30%, care a fost determinantă și esențială pentru ca acest demers să poată fi implementat.

În paralel, am inceput demersurile pentru dezvoltarea aceluiasi tip de proiect si pentru fabrica de OSB de la Brașov. Acest proiect este cu mult mai mare decât cel de la Sebeș, având o putere instalată de 18.9 MWh și un sistem de trackere care va permite deplasarea panourilor fotovoltaice în direcția soarelui și optimizarea producției totale de energie electrică. Prin dezvoltarea proiectului, vom reduce emisiile de carbon cu 16.217,71 tone CO2/an și, de asemenea, 40% din energia electrică pe care o vom consuma în unitățile noastre de producție va proveni astfel din surse regenerabile.

Implementarea unor proiecte de asemenea anvergură nu este lipsită de dificultăți și provocări constante. În momentul în care am început dezvoltarea acestor proiecte de energie regenerabilă, în România existau puține companii care făceau acest lucru, dar o dată cu pandemia lucrurile s-au accelarat. Acum, tehnologiile se dezvoltă și se schimbă de la zi la zi. Prima ofertare pe care am discutat-o pentru echipamentele de la Sebeș era cu panouri fotovoltaice de 370 WP – acum am ajuns să implementăm la Sebeș panouri de 570 WP, iar la Brașov de 670 WP.

Finanțarea a reprezentat, de asemenea, o provocare pentru aceste proiecte, dar și selectarea celei mai bune companii pentru realizarea lor efectivă cu tot ce înseamnă echipamente, producție, mentenanță ulterioară și garanții. Cu toate acestea, investițiile în energie regenerabilă reprezintă unul dintre pilonii politicii noastre de sustenabilitate, așa că ne propunem să continuăm să eficientizăm procesele pe care le derulăm printr-o schemă îmbunătățită de reducere, reutilizare și reciclare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI