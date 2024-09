FOTO | „Zero case fără energie electrică” – Pentru 9 case din cătunul Peste Valea Bistrii au fost instalate panouri fotovoltaice în cadrul proiectului „Energie pentru viață”

„Zero case fără energie electrică” – Pentru 9 case din cătunul Peste Valea Bistrii au fost instalate panouri fotovoltaice în cadrul proiectului „Energie pentru viață”

Asociația Energia Inteligentă a implementat cea de-a șaptea ediție a proiectului „Energie pentru Viață”, un pas înainte către dezideratul de 0 case fără energie electrică. La finalul lunii august, pentru 9 case din cătunul Peste Valea Bistrii, aparținând orașului Câmpeni, care nu au fost niciodată racordate la rețeaua de energie electrică, diferența dintre întuneric și lumină, atunci când se înserează, va fi făcută prin simpla apăsare a unui întrerupător, în urma instalării de panouri fotovoltaice în cadrul proiectului „Energie pentru viață”.

În luna noiembrie a anului 2023, Asociația Energia Inteligentă a încheiat cu Ministerul Energiei „Parteneriatul pentru combaterea sărăciei energetice”, cu scopul de a atinge dezideratul de eradicare a sărăciei energetice extreme din România. Cu sprijinul Ministerului Energiei, în cadrul parteneriatului a fost realizată inventarierea locuințelor neracordate la rețeaua de energie electrică din România și întocmirea „Registrului Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” (RENGEER), care a relevat un număr de 5.494 de gospodării fără energie electrică, locuite de 11.611 de persoane, dintre care 4.777 au vârsta de până în 18 ani. Îngrijorător este faptul ca 87% din casele fără energie electrică nu au cadastru ceea ce face dificilă abordarea instituțională a rezolvării acestei probleme, 64% din persoanele care locuiesc în case fără energie electrică au venituri estimate sub venitul minim per persoană și gospodărie în România, așadar chiar și racordarea acestora la o rețea de distribuție, ar face dificilă plata energiei electrice consumată, în 53% din cazuri accesul la imobilele fără energie electrică este dificil, iar pentru 10% nu există drumuri de acces.

Întocmirea „Registrului Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” reprezintă un pas important către dezideratul de zero case locuite permanent fără energie electrică, deoarece constituie baza de pornire atât pentru elaborarea de politici publice privind reducerea sărăciei energetice extreme din țara noastră, cât și pentru întreprinderea unor acțiuni de reducere efectivă a acestui fenomen precum proiectul „Energie pentru viață”.

„Lipsa accesului la energie este o problemă cu care ne confruntăm în zonele montane izolate. Mii de familii trăiesc în întuneric, fără posibilitatea de a avea un frigider în priză, un televizor sau pur și simplu, să aprindă un bec. De la începutul mandatului am susținut acest proiect, care reprezintă un gest de solidaritate și o oportunitate de a contribui la îmbunătățirea vieții unor părinți și copii. Noi la Ministerul Energiei ne menținem angajamentul în privința asigurării energiei pentru fiecare român, de aceea, pe data de 29 septembrie, Ministerul organizează în premieră Crosul Energiei – Energie pentru Toți, un eveniment caritabil, în urma căruia toți banii strânși vor fi donați cauzei „Energiei pentru Viață”, a declarat domnul Sebastian Burduja, Ministrul Energiei.

Consiliul Judeţean Alba aderă la dezideratul „0‟ case locuite permanent fără energie electrică. Acest deziderat contribuie la politicile publice ale Consiliului Judeţean Alba privind depopularea zonelor montane din Judeţul Alba. Începând cu anul 2007 există o preocupare constantă în asigurarea cu energie a întregului judeţ prin dezvoltarea reţelelor de energie electrică, precum şi realizarea/sprijinirea unor proiecte independente de electrificare a unor zone şi case folosind surse regenerabile de energie. O atenţie deosebită a fost acordată locuinţelor neelectrificate, până acum peste 100 de locuinţe izolate beneficiind de montarea sistemelor fotovoltaice de producere a energiei. Proiecte precum „Energie pentru viaţă‟ sunt proiecte care conştientizează sărăcia energetică şi constituie fundament pentru politici publice coerente în domeniul energiei. Salutăm şi susţinem demersurile Asociaţiei Energie Inteligentă în domeniul energiei electrice” a declarat domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

„Asociația Energia Inteligentă va continua să implementeze noi etape ale proiectului „Energie pentru viață” și să electrifice gospodării aflate în zone izolate, fără șanse de a fi conectate în viitorul apropiat la rețeaua de energie electrică, prin montarea de panouri fotovoltaice. În toate cele șapte etape derulate în cei 4 ani de la inițierea acestui proiect, societatea civilă a fost cea care și-a adus contribuția la electrificarea acestor gospodării și cred ca am demonstrat că poate exista o bună colaborare între companii, ONG-uri și autoritățile statului care sa ducă la rezolvarea unor probleme de interes național. Una din cele mai mari realizări ale proiectului „Energie pentru viață”, pe lângă electrificarea caselor beneficiare, a fost creșterea gradului de conștientizare a sărăciei energetice extreme din România și crearea unei comunități puternice care a sprijinit demersul nostru și a devenit ambasador al eforturilor noastre pentru atingerea dezideratului de 0 case locuite permanent fără energie electrică.” – Monica David, Vicepreședinte, Asociația Energia Inteligentă, Coordonator proiect Energie pentru Viață.

„Ne bucurăm să continuăm colaborarea cu Asociația Energia Inteligentă în cadrul proiectului <<Energie pentru viață>> și să contribuim activ la dezvoltarea sustenabilă a României. A doua etapă a proiectului <<Energie pentru viață>>, susținută integral de Electrica Furnizare, ce a constat în montarea de panouri fotovoltaice pe 5 case din Munții Harghitei, ne-a convins că avem alături parteneri care împărtășesc aceleași valori. Tocmai de aceea, Electrica Furnizare este alături de Asociația Energia Inteligentă în acest nou demers în cătunul Peste Valea Bistrii, acolo unde 5 familii vor beneficia pentru prima dată de energie electrică în casele lor. Mulțumim din nou reprezentanților asociației pentru inițiativă și îi asigurăm că vor găsi întotdeauna un partener de încredere în noi pentru astfel de proiecte”, a declarat Darius Dumitru Meșca, directorul general Electrica Furnizare.

„Subliniez angajamentul nostru ferm față de susținerea proiectului „Energie pentru Viață”. Pentru noi, acest proiect nu este doar o inițiativă socială, ci un obiectiv esențial care contribuie direct la eradicarea sărăciei energetice în România. Este o onoare dar si o responsabilitate pentru Hidroelectrica, cea mai valoroasă companie a țării, să se alăture și să susțină un proiect de importanță națională. Consideram că accesul la energie electrică este un drept fundamental, iar implicarea noastră în „Energie pentru Viață” reflectă valorile și misiunea noastră de a aduce lumină nu doar în sens propriu, ci și în sens figurat, în viețile celor care au cea mai mare nevoie.

Vom continua să sprijinim acest proiect și să colaborăm strâns cu toate părțile implicate pentru a transforma această viziune în realitate. Suntem convinși că împreună putem construi un viitor mai luminos pentru România” – Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica

„Energie pentru viață” a fost lansat în vara anului 2021 cu scopul de a trage un semnal de alarmă privind sărăcia energetică extremă din România. Proiectul s-a bucurat de un ecou puternic atât în mass-media cât și în rândul companiilor și a coagulat rapid o comunitate de sprijin care a făcut posibilă implementarea lui. În urma încheierii Parteneriatului pentru Combaterea Sărăciei Energetice din România între Asociația Energia Inteligentă și Ministerul Energiei în toamna anului 2023, proiectul „Energie pentru Viață” se va derula sub umbrela acestui acord.

În ultimii 4 ani de activitate, Asociația Energia Inteligentă a electrificat un număr de 51 de imobile din 25 de localități, situate în 5 județe.

Cea de-a șaptea ediție „Energie pentru Viață” a fost posibilă datorită susținerii partenerilor de proiect: Filip & Company, Hidroelectrica, Electrica Furnizare, Design Proiect și EM360 Studio. Parteneri media: Economistul, Financial Intelligence, The Diplomat, Invest Energy, Focus Energetic, Energy Industry Review, Energy Center, NewsEnergy, Energy Magazine, Spot Media, Club Economic si Romania Durabila. Împreună am adus o rază de speranță în viața familiilor care trăiesc în case lipsite de „normalitate”, cea mai mare parte dintre ei aflându-se la limita sărăciei. Vă mulțumim tuturor pentru implicare!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI