Curier Județean

Clujeancă de 44 de ani, cu mandat de arestare preventivă, reținută de polițiștii din Aiud. A fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

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Clujeancă de 44 de ani, cu mandat de arestare preventivă, reținută de polițiștii din Aiud. A fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba

O clujeancă de 44 de ani, cu mandat de arestare preventivă, a fost reținută de polițiștii din Aiud. A fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 august 2026, în jurul orei 23.30, polițiștii de investigații criminale și cei de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat, pe strada Hotar din municipiul Aiud, o femeie, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care este posesoarea unui mandat de arestare preventivă, emis la data de 6 iunie 2026, de către Judecătoria Cluj-Napoca, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj.

Femeia a fost depusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

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