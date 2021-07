CEAPA – proprietăţi. Cea mai umilă dintre legume are o forţă de vindecare uriaşă

Boli ce pot fi prevenite cu ceapă • Tratamente interne cu ceapă • Tratamente externe cu ceapă • Remedii din ceapă



De la o vreme încoace, tot ce punem în farfurie se studiază în laboratoare şi universităţi. Ştiinţa îşi întoarce atenţia spre farmacia naturii, descoperindu-i cu uimire potenţialul, subapreciat până acum. Iar printre motivele de mirare, la loc de frunte se află una dintre cele mai umile legume, pe care nimeni nu dă doi bani: ceapa.

Boli ce pot fi prevenite cu ceapă

Litiaza renală cu uraţi. Este foarte bine prevenită de consumul zilnic al unei salate de ceapă (120 grame), asezonată cu suc de lămâie. Substanţele active din ceapa dizolvă calculii cu uraţi şi previne formarea altora noi.

Diabetul. Două studii independente făcute de spitalele universitare ale unor facultăţi de medicină din India arată că un consum zilnic semnificativ de ceapă crudă (140 de grame pe zi) scade glicemia, prevenind şi chiar tratând diabetul. Interesant este că în aceleaşi studii s-a pus în evidenţă un alt fapt remarcabil: ceapa NU reduce nivelul glicemiei la cei care nu suferă de diabet.

Ateroscleroza. Administrarea a 50 grame de ceapă proaspătă pe zi diminuează foarte mult riscul creşterii colesterolului seric, determinat de o alimentaţie cu un conţinut ridicat de grăsimi. De asemenea, consumul de ceapă previne ateroscleroza, ischemia cardiacă şi ameliorează hipertensiunea.

Îmbătrânirea prematură. Ceapa crudă consumată zilnic are efecte bune de combatere a afecţiunilor cardiovasculare şi a îmbătrânirii, datorită neutralizării radicalilor liberi de către substanţele antioxidante din ceapă.

Tratamente interne cu ceapă

Tulburări de memorie. Se tratează cu ceapă crudă, câte 80 de grame (o ceapă mai mare) pe zi. Substanţele active din ceapă au efecte neuroprotectoare şi îmbunătăţesc irigarea cu sânge a creierului. Tratamentul cu ceapă înlătură mai ales problemele legate de memoria de scurtă durată, adică exact cea care este cel mai afectată în primele faze la bolnavii cu Alzheimer.

Tratamentele cu ceapă îmbunătăţesc totodată şi coordonarea motorie, fiind o şansă pentru persoanele în vârstă.

Depresie. Două-patru linguri de suc proaspăt de ceapă, administrat dimineaţa şi seara, sunt un leac surprinzător de puternic împotriva depresiei. Sucul foarte proaspăt de ceapă, administrat pe stomacul gol, cu puţin suc de fructe (mere sau portocale), stimulează puternic activitatea sistemului nervos central, inducând o stare de vioiciune, optimism, dorinţă de acţiune.

Sterilitate masculină. Ceapa consumată sub formă de salată este un stimulent al activităţii gonadelor la bărbaţi, îmbunătăţind producţia de spermă, dar şi de testosteron. Astfel, ceapă este şi o speranţă în tratamentul efeminării bărbaţilor moderni, care au ajuns din cauza tulburărilor endocrine produse de alimentaţie, de sedentarism ori de consumul de alcool, să se confrunte în număr tot mai mare cu obezitatea, celulită, vergeturile, ginecomastia etc.

Tuse persistentă, tuse convulsivă. Se bea decoct de ceapă cât de fierbinte posibil, îndulcit cu miere. Două-trei căni pe zi din acest remediu prea puţin plăcut la gust, ba chiar respingător pentru unii, are efecte aproape miraculoase de oprire a acceselor de tuse, de eliminare a secreţiilor de pe arborele bronşic, de refacere a epiteliilor distruse de infecţia respiratorie.

Litiaza biliară. Se iau zilnic 2-3 linguriţe de ulei, în care s-a macerat ceapă, preparat după reţeta dată în anexa acestui articol. Tratamentul se face vreme de 14 zile, urmate de 7 zile de pauză, după care se poate relua. Este eficient pentru prevenirea formării unor noi calculi biliari, dar şi pentru eliminarea celor existenţi, mai ales dacă nu sunt de dimensiuni foarte mari.

Bronşita. Se iau dimineaţa, la prânz şi seara, câte 2-3 linguriţe de sirop de ceapă, în cure de câte 2-3 săptămâni. Este un remediu util, mai ales în tratamentul bronşitei infecţioase, dar şi al celei tabagice, precum şi al celei alergice.

Adjuvant în astmul bronşic. Zilnic se bea un sfert de pahar de lapte fierbinte, în care se pune o linguriţă de suc de ceapă şi câteva picături de suc de usturoi. Acest preparat favorizează eliberarea arborelui bronşic de secreţii, elimină în bună măsură senzaţia de sufocare, previne contractura spastică a căilor respiratorii.

Infecţie cu candida pe traiectul digestiv. Un studiu foarte recent arată că sucul de ceapă (50 ml), administrat în 3-4 reprize pe parcursul unei zile, combate infecţiile cu candida şi cu multe alte ciuperci parazite, la fel de eficient ca multe alte medicamente de sinteză, fără a da obişnuinţă şi nici reacţii adverse. Acelaşi studiu arată că în tratarea candidei, cele mai bune rezultate se obţin prin asocierea cepei cu usturoiul.

Adjuvant în ascită şi în edeme cardiace. Se consumă zilnic 50 ml de suc de ceapă dizolvat într-un pahar (200 ml) de lapte cald. Este un remediu străvechi (prima oară a fost consemnat de către Plinius cel Bătrân, cu 2000 de ani în urmă), care în multe cazuri a dat rezultate bune.

Tratamente externe cu ceapă

Alopecie. Sucul proaspăt de ceapă a fost aplicat sub formă de frecţie uşoară, pe zonele afectate, de 2 ori pe zi, timp de 2 luni.

Eczeme. Componenţii cu sulf, care dau mirosul specific din ceapă, sunt antiinflamatori şi au efecte antibacteriene şi antifungice puternice. Din acest motiv, cataplasmele cu ceapă aplicate zilnic, vreme de 45 de minute, pe eczemele infecţioase, dar şi pe cele alergice, duc la diminuarea suprafeţei zonelor afectate de către acestea şi la scăderea unor simptome conexe (mâncărimi, usturime etc.).

Degerături. Se pun cataplasme cu ceapă rasă pe zonele afectate, care se ţin vreme de minimum două ore. Este un tratament care dă rezultate neaşteptat de bune în degerăturile de gravitate mică şi medie.

Retenţie de urină. Un remediu de prim ajutor este cataplasma cu ceapă pusă pe zona abdominală inferioară, vreme de câteva ore. Nu se ştie exact mecanismul de acţiune al acestui remediu, dar are efecte certe de stimulare a funcţionării rinichilor şi eliminare a urinei.

Citeşte şi: Leurda planta medicinală • Leurda, proprietăţi şi beneficii • Leurda – remedii • Tinctura de leurdă • Reţete şi afecţiuni care pot fi tratate cu leurda

Remedii din ceapă

Salată. Este forma ideală de consum pentru o persoană care vrea să obţină rezultate terapeutice de durată. O ceapă mare (minim 80 de grame) se curăţa de coajă, se spală şi se toacă mărunt. Apoi se freacă puţin cu un vârf de cuţit de sare, se adăugă suc de lămâie şi pătrunjel tocat mărunt după gust. Se consumă la o masă, doza fiind suficientă pentru o zi.

Sucul proaspăt. 1. Cu maşina de tocat carnea, filtrând prin tifon ceapa după ce a fost bine zdrobită şi rezultând astfel un suc albicios; 2. Cu o răzătoare fină, prin care se dă ceapa şi apoi se stoarce prin tifon; 3. Cu storcătorul electric centrifugal, obţinând un suc ceva mai limpede şi mai pur, întrucât pulpa este parţial reţinută prin centrifugare. Indiferent de metoda prin care a fost obţinut, sucul de ceapă este bine să se consume proaspăt, câte 20-50 ml în doza unică, administrată înainte de masă.

Decoctul de ceapă. Se foloseşte în afecţiunile respiratorii şi se consumă cât de fierbinte se poate suporta. Iată reţetă de preparare: se fierb la foc mic două cepe cu tot cu coaja, vreme de cinci minute, într-o cană de apă, după care se lasă să se răcească vreme de 10 minute, acoperind vasul. Se strecoară şi se administrează cât de cald posibil, cu miere.

Siropul de ceapă. Se amestecă foarte bine 10 linguri de suc de ceapă cu 20 de linguri de miere de salcâm, după care se pune într-un borcan la păstrare. Se administrează din acest preparat 2-3 linguriţe, de trei ori pe zi.

Maceratul de ceapă în ulei. Două cepe mari se taie mărunt şi se pun la macerat vreme de 6 zile, într-o cană de ulei virgin de măsline (dacă nu vă permiteţi, este bun şi cel de floarea-soarelui). După macerare, preparatul se filtrează prin tifon şi se păstrează închis ermetic. Se administrează câte 3-4 linguriţe pe zi.

Cataplasma cu ceapă. 1-2 cepe se taie fin, se învelesc în tifon subţire şi apoi se aplică pe zona afectată, unde se ţin vreme de 30-120 de minute. Este bine că peste cataplasma cu ceapă să se pună şi o folie de plastic, pentru a împiedica evaporarea unor substanţe active.