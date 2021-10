Ce scenarii sunt luate în considerare pentru începerea școlii pe 8 noiembrie. Sorin Cîmpeanu: „Ipoteza de bază este aceea a revenirii cu prezență fizică”

În ceea ce privește revenirea elevilor din vacanța de două săptămâni, Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației, a declarat vineri, în cadrul interviului Hotnews Live, că susține ca, din 8 noiembrie, școala să se reia în manieră descentralizată, în funcție de condițiile sanitare din fiecare școală, dar și de rata de vaccinare și de testare. Pe de altă parte, Cîmpeanu a precizat că factorul decisiv va fi situația epidemiologică, iar decizia va fi luată în cadrul CNSU.

„Ipoteza de bază a Ministerului Educației este aceea a revenirii cu prezență fizică în ziua de luni, 8 noiembrie. Din păcate va fi determinantă evoluția epidemiologică. Am anunțat că vineri 5 noiembrie vom semna ordinul de ministru pentru modificarea structurii anului școlar și vom anunța cum va începe școala pe 8 noiembrie.

Vom vedea dacă autoritățile sanitare ne vor permite acest lucru (prezenta fizica – n.r.). Dacă nu, oricum școala se va relua pe 8 noiembrie. Printre ipotezele de lucru avansate spre exemplu de Consiliul Național al Elevilor este aceea a reluării într-o manieră descentralizată. Revenirea la ordinul comun ministerul Educației – ministerul Sănătății înseamnă descentralizare.

Un element important îl va constitui rata de vaccinare, atât în randul profesorilor cat si in rândul elevilor” a explicat Cîmpeanu, întrebat dacă este posibil ca din 8 noiembrie școala să înceapă online și să continue astfel până la vacanța de Crăciun.

„Dacă mă gândesc la propunerea Consiliului Elevilor, argumentul fiind de ce să nu poată facă școală cu prezență fizică o școală unde rata de infectare este foarte, foarte jos, o școală unde nu există cazuri de infectare, o școală unde au putut fi asigurate condițiile pentru testare, distanțare și toate celelalte măsuri de protecție sanitară, da, nu există un răspuns pentru a închide, nu este un argument pentru a nu permite prezența fizică în acea școală,” a completat acesta ulterior.

Întrebat totodată dacă există posibilitatea să fie introdus iar un prag al ratei de infectare la care școlile să fie cuplate, așa cum a fost până pe 27 septembrie, ministrul a răspuns:

„Marea majoritate a sistemelor de educație din Europa au decuplat funcționarea școlilor de rata de infectare. Și cred ca este corect, motiv pentru care am adoptat și noi această decizie. Atunci când rata de infectare este mare, nu poți face abstracție de rata de infectare. Mi-aș dori să putem descentraliza modul de funcționare al școlilor pe baza unor elemente mai reale, mai concrete pentru că sunt condiții foarte diferite. Sunt școli cu efective maxime în clasă, scoli cu efective la jumătate, școli care funcționează în trei schimburi, școli cu un singur schimb, sunt scoli în care am avut multe cazuri de infectare și scoli unde, din fericire, nu am avut.

Toate argumentele sunt un motiv pentru descentralizare. La care să adăugăm nivelul de testare și rata de vaccinare”.

„Da, există șanse, dar chiar și așa am salvat două săptămâni de prezență fizică. Îmi păstrez convingerea că școala online generează pierderi. Dar pentru că nu mai putem lungi vacanța, trebuie să înceapă școala, vrem să înceapă cu prezență fiziă, dar dacă numărul de infectări nu ne lasă, nu avem altă soluție decât școala online”, a spus atunci ministrul.

Ministrul a anunțat marți că cele două săptămâni de vacanță se vor recupera în ianuarie, cu prezență fizică, între 3-14 pentru elevii de gimnaziu și liceu și între 10-14 pentru cei din ciclul primar, care ar fi avut oricum o săptămâna de vacanță în octombrie.

Sursa: hotnews.ro