Ce salariu va avea un profesor debutant în 2024, după majorări. Calcul făcut de Ministrul Educației

Întâmpinarea Domnului are loc, în fiecare an, pe data de 2 februarie şi este cunoscută în popor şi sub denumirea de Stretenie. În tradiţia românească, Stretenia era văzută drept o sfântă, care ajuta oamenii nevoiaşi. Ziua de 2 februarie mai era şi sărbătoarea vitelor şi a babelor. Citește și: Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox […]