Ce măsuri de prim-ajutor luăm în caz de alergie la mâncare. Intervenția cât mai rapidă, DIFERENȚA dintre viață și moarte...

Care este motivul pentru care tatuajele sunt interzise la angajarea în poliție: „Cetăţeanul respectă uniforma. Cel care se află în uniformă reprezintă autoritatea”

Purtătorul de cuvânt al Federației Sindicatelor Democratice din Poliția Română, CMS. Christian Ciocan, a discutat, în exclusivitate pentru DCNEWS.ro, referitor la o mențiune din anunțurile de angajare din sursă externă în Poliția Română.

Este vorba despre articolul care interzice tatuajele la vedere în cazul celor care vor să se angajeze în Poliţie. Astfel, candidatul trebuie „să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”)”. La finalul condițiilor de angajare se adaugă şi „Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ”.

Asta înseamnă că cei care vor să intre în Poliţie nu au voie cu tatuaje la vedere înainte de angajare, dar nu mai sunt practic împiedicaţi să şi le facă după încadrare.

Iată ce spune cms. Christian Ciocan despre acest criteriu de departajare.

„Nu doar că nu li se mai interzice după angajare. Am văzut şi eu că după angajare, unii aleg să îşi facă tatuaje. Dar condiţia rămâne valabilă. Ele nu trebuie să fie vizibile la ţinuta de vară. Uniforma, prin definiţie, înseamnă să fie toţi la fel. Cetăţeanul respectă uniforma. Cel care se află în uniformă reprezintă autoritatea. Dacă unul are un tatuaj de o culoare, unul un alt tatuaj, nu mai înţelege nimeni nimic”, a declarat Christian Ciocan pentru DC NEWS.

„Asumarea nu s-a făcut. Prevederile privind încălcarea normei există”

„Înainte nu erau acceptate nici semnele particulare, cele din naştere, pentru că există uniformitate. Noi suntem funcţionari publici, dar există şi la noi diferite structuri, unde diferiţi poliţişti nu trebuie să fie identificaţi. Ăsta este răspunsul general. În evoluţia normei, noi am mai eliminat diverse articole, nu am mai fost atât de drastici, şi am zis să rămânem doar la obligativitatea de a nu mai avea tatuaje sau semne ornamentale. Tot ceea ce se întâmplă într-o ţară trebuie stabilit prin lege. Legea spune că tatuajele şi semnele ornamentale nu trebuie să fie vizibile la uniforma de vară. Pe de altă parte, în decursul carierei, unii se apucă şi îşi fac tatuaje vizibile, pe braţe sau pe gât. Norma rămâne valabilă pe toată activitatea în Poliţie. Şi atunci trebuie să existe asumare, să nu se intre în contradicţie cu norma. Asumare cu răspundere, disciplinară sau altfel, după caz. Există prevederi legate de încălcările normei în statutul poliţistului. Problema este că această asumare nu a fost făcută”, a mai spus acesta.

„Nu este discriminare. Fiecare trebuie tras la răspundere”

„În conformitate cu normele europene, structurile de apărare şi ordine publică pot impune condiţii specifice. În sensul că dacă de asta avem nevoie pentru un serviciu poliţienesc de calitate, asta impunem. Nu e discriminare, nu e încălcarea drepturilor omului. Pentru o aplicare corectă şi pentru a nu exista niciun fel de discriminare faţă de niciunul dintre candidaţi, s-a luat decizia asta. Tocmai pentru ca ei să nu fie identificaţi după ce participă la anumite operaţiuni. Iar norma trebuie respectată toată cariera. Situaţiile în care unii şi-au făcut tatuaje au rezolvare: tatuajele se mai şi scot. Dacă nu, norma trebuie aplicată, fiecare trebuie tras la răspundere”, a concluzionat cms. Christian Ciocan.