Ce înseamnă STAREA DE URGENȚĂ și pe cine afectează. Primele MĂSURI luate de Guvernul României

Peste numai câteva ore România intră în starea de urgenţă decretată de preşedintele Klaus Iohannis. Autorităţile pregătesc măsuri pentru gestionarea şi limitarea infecţiilor.

Marcel Vela:

– asa cum ati aflat presedintele Romaniei a anuntat că se va decreta starea de urgentă. Este o masura pe care multe tari au luat-o deja in interesul cetatenilor. (…) Am transmis nota de fundamnentare pentru domnul presedinte in vederea emiterii decretului. Trebuie sa constientizam cu totii ca acest lucru este spre binele tuturor. Vreau sa fac apel la calm (…) starea de urgentă ne va permite sa luam cele mai bune masuri pentru prevenirea răspandirii noului coronavirus.

– am făcut recomandari pentru membrii echipelor de interventie care merg la persoane aflate in izloare astfel incat sa fie protejati pentru a fi in siguranta cand intervin pentru a repara reţele de electricitate, gaz, etc.

– contactul apropiat este definit ca persoana care loc in aceeasi gospodărie cu un oacient infectat – persoana care a avut contact direct cu una infectata: o strângere de mana neurmata de dezinfectare

– persoana care a avut contarct cu secretii cum ar fi tuse sau batiste folosite – se suspendă până la finalul lunii martie organizarea târgurilor de autoturisme Precizările făcute de Raed Arafat Şeful Departamentului pentru situaţii de Urgenţă (DSU),

Raed Arafat, a făcut şi sâmbătă seara apel la calm şi responsabilitate, după anunţul preşedintelui privind declararea stării de urgenţă.

„Declararea stării de urgenţă este menită să ajute, să sprijine şi în nici un caz să creeze probleme”, a transmis Arafat.

„În urma anunţului domnului preşedinte despre declararea stării de urgenţă, au început speculaţiile, mesajele de panică şi mai ales mesajele care pot determina un anumit comportament al populaţiei. Au apărut afirmaţii în mass-media cum că alimentele vor fi raţionalizate sau că circulaţia va fi închisă … etc.

Au apărut filmări regizate de persoane care iau situaţia în glumă, arătând cum fuge un individ îmbrăcat în alb după un alt individ, insinuând că situaţia este scăpată de sub control (…)

Mass-media, cei care postează pe reţelele de socializare şi fiecare dintre noi că cetăţeni responsabili va trebui să adoptăm o atitudine civică responsabilă”, a scris Arafat, sâmbătă seară, pe Facebook. Acesta afirmă că ”declararea stării de urgenţă este menită să ajute, să sprijine şi în nici un caz să creeze probleme”. ”Acest subiect nu trebuie speculat şi nici politizat.

Este nevoie să fim solidari şi să avem încredere unii în ceilalţi”, a mai scris şeful DSU. Anunţul preşedintelui despre starea de urgenţă

Preşedintele Klaus Iohannis a anunat că va decreta starea de urgenţă, la începutul săptămânii viitoare. „Am decis să decretez stare de urgenţă la începutul săptămânii vitoare. Acestă stare de urgenţă va face posibilă alocarea de noi resurse.Această stare de urgenţă va face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei.

În acest fel, Guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulţi bani domeniului sănătăţii, mai mulţi bani pentru medicamente, mai mulţi bani pentru aparatura medicală absolut necesară. În acelaşi fel, această situaţie va permite să se realizeze achiziţii într-un timp foarte scurt, cu proceduri simplificate, punând astfel la dispoziţia Guvernului toate instrumentele necesare pentru a gestiona în modul cel mai eficient criza generată de coronavirus.

Autorităţile îşi fac treaba, Guvernul şi-a făcut treaba şi până acum foarte bine – dar singuri nu vom reuşi să facem decât o parte din treaba care trebuie făcută. Avem nevoie de voi să respectaţi îndrumările, indicaţiile autorităţilor. Şi, da, avem nevoie să evitaţi contactele care nu sunt absolut necesare. Ştiu că acest lucru este puţin mai greu.

Pentru a veni în sprijinul părinţilor care au copii de vârstă şcolară, am promulgat tot astăzi legea care permite părinţilor, în condiţii speciale, când şcoala este suspendată, să stea acasă, ca să îngrijească copiii.Împreună, şi numai împreună, vom reuşi să trecem cu bine şi peste această criză!”, a anunţat preşedintele sâmbătă seara.

2.723 de persoane sunt în acest moment în carantină în România.

sursa: adevarul.ro