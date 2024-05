Tiberiu Groza, originar din Alba, o viață închinată promovării culturii tradiționale: Este director artistic al Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan” și președintele Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România.

Profesorul Tiberiu Groza s-a născut la 13 noiembrie 1965, la Ocna Mureș, județul Alba. Este absolvent al Academiei de Arte Vizuale „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca – specializarea ceramică, iar în perioada 2005-2013 a fost manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj. Din 2008 este director artistic al Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan”. Din 2019 este președintele Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România.

– Anul acesta va fi un an greu pentru că urmează două aniversări importante: 30 de ani de activitate ai Ansamblului Folcloric „Dor Transilvan” și bicentenarul nașterii lui Avram Iancu. Le vom lua pe rând! Mai întâi, vă rog să ne faceți un scurt istoric al existenței Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România.

– Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România s-a înființat în anul 1990 la inițiativa unor academicieni și profesori universitari. Societatea s-a constituit cu scopul unic al ridicării statuii ecvestre a eroului Avram Iancu în Cluj-Napoca, pentru împlinirea visului numeroșilor patrioți transilvăneni luptători și făuritori ai României Mari. Între fondatorii Societății s-au numărat iluștri intelectuali clujeni: prof. univ. dr. Gheorghe Arion, prof. univ. dr. Iustinian Petrescu, episcopul Iustinian Chira Maramureșanul, prof. univ. dr. Mircea Borcilă, prof. univ. dr. Dumitru Dumitrașcu, acad. prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, actorul Dorel Vișan și alți 35 de membri fondatori, așa după cum reiese din actul înregistrat la Judecătoria Cluj-Napoca. Sub președinția prof. univ. dr. Ioan Teodor Stan, fiu al satului Sohodol, din județul Alba, Societatea a ajuns la un număr de 77 de filiale, în țară și în străinatate. Cele mai importante realizări ale Societății sunt ridicarea statuii lui Avram Iancu în Cluj-Napoca, inițierea și organizarea manifestărilor omagiale de la Casa Iancului, a celor comemorative de la Țebea, Crucea Iancului și manifestările din satul Dupăpiatră, jud. Hunedoara.

– Marea majoritate a oamenilor știu câte ceva despre complexul muzeal din comuna natală a lui Avram Iancu. Prin ce alte repere culturale și turistice importante a fost omagiată de-a lungul anilor această mare figură istorică?

– Avram Iancu a fost omagiat de-a lungul celor 200 de ani trecuți de la nașterea sa în multe feluri. Moții i-au spus Crăișorul și i-au închinat cântece și balade. Urmașii i-au dedicat cărți și piese de teatru, i-au ridicat statui și au denumit instituții, universități, școli, regimente, străzi și bulevarde cu numele său. Cred că nicio personalitate românească nu are mai multe statui dedicate decât Avram Iancu. La Cluj-Napoca are cea mai mareață statuie, asemănătoare cu Columna lui Traian. La mormântul său de la Țebea se organizează pelerinaj în fiecare an și mari sărbători populare. Cred că sunt suficiente exemple de cum îl onorează posteritatea pe acest erou transilvănean.

– Acum, la ceas de bicentenar, cum se pregătește Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” pentru a omagia această figură emblematică a istoriei neamului românesc? La ce evenimente importante vom putea participa în județul Alba și în țară?

– Societatea „Avram Iancu” din România îl omagiază prin tipărirea și distribuirea a 10.000 de exemplare din cartea „Biografia lui Avram Iancu”, scrisă de Iosif Sterca Șuluțiu la 1897, când se împlineau 25 de ani de la trecerea eroului în eternitate. Cărțile vor fi lansate și oferite gratuit în toate școlile din Țara Moților. La Cluj-Napoca se lucrează la realizarea unui Centru Memorial Avram Iancu în clădirea în care acesta a stat în gazdă pe perioada studiilor. Tot la Cluj-Napoca ne străduim să finalizăm grupul statuar „Avram Iancu și tribunii”, ridicat de Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” în piața centrală a orașului, piață ce-i poartă numele din 1993. În SUA, în satul românesc cumpărat de românii trăitori în statul Ohio, se va ridica copia Casei Memoriale Avram Iancu și se dezvelește în luna august bustul eroului realizat de societatea noastră.

– Vă propun acum să facem un popas la Ansamblul Folcloric „Dor Transilvan”. Care este povestea acestui ansamblu?

– Ansamblul „Dor Transilvan” din Cluj-Napoca l-am înființat în anul 1994 în cadrul Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca, fiind în acest moment singurul ansamblu de întreprindere înființat în România după Revoluție. Printr-o frumoasă întâmplare, ansamblul a luat ființă în anul în care se împlineau 170 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Din același an, ansamblul începea o rodnică și îndelungată colaborare cu Societatea „Avram Iancu” din România, colaborare care se realizează și acum, când ansamblul sărbătorește 30 de ani de activitate, iar Societatea „Avram Iancu” sărbătorește bicentenarul nașterii lui Avram Iancu. Și tot printr-o frumoasă întâmplare, cele două aniversări mă găsesc în ipostaza de director artistic al ansamblului și președinte al Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România.

– Cum se pregătește Ansamblul Folcloric „Dor Transilvan” pentru aniversarea a 30 de ani de existență?

– Ansamblul „Dor Transilvan” va aniversa cei 30 de ani de activitate prin două spectacole aniversare pe care le organizăm în 12 și 14 aprilie la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. La aceste spectacole vor participa trei generații de dansatori și instrumentiști, însumând 100 de foști și actuali membri ai ansamblului, alături de care vor participa 28 de interpreți de folclor, membri sau colaboratori. De asemenea, vom edita un album fotografic ilustrativ pentru activitatea desfășurată în 30 de ani de existență și vom reedita pentru publicul iubitor de folclor 5 din cele 10 albume muzicale realizate de-a lungul anilor. Pentru toamnă ne pregătim de un nou turneu în China, la marele Festival din Shanghai.

– În încheiere, vă rog să adresați câteva cuvinte locuitorilor județului Alba, județul în care v-ați născut.

– Născut fiind în Ocna Mureș, m-am străduit să onorez memoria marelui viorist Alexandru Țitruș, născut și el în Ocna Mureș, prin editarea a trei albume muzicale cu cântecele artistului, a unei cărți dedicate memoriei sale, iar la împlinirea unui secol de la nașterea sa i-am dedicat un album muzical realizat de Ansamblul „Dor Transilvan”. Sper ca publicul cititor al acestor rânduri să găsescă ocazia și plăcerea ascultării cântecelor renumitului artist Alexandru Țitruș și sper la o întâlnire cu publicul din județul Alba, cu ocazia manifestărilor organizate pentru omagierea eroului Avram Iancu sau la cele de Ziua Națională a României.

Daniela FLOROIAN

