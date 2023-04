Carduri de energie 2023: Au fost cerute soluții pentru reglementarea cumpărării peleților, brichetelor sau lemnelor de foc

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost solicitat să răspundă referitor la mai multe probleme întâmpinate de către românii care au primit carduri de energie.

Deputatul Gabriel Zetea i-a adresat o interpelare în Parlament lui Marcel Boloş, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe tema cardurilor de energie (pentru plata facturilor).

Iată textul interpelării:

„Domnule ministru, liberalizarea haotică a pieței de energie electrică și gaze naturale a aruncat în aer economia României. Odată cu venirea PSD la guvernare s-au luat o serie de măsuri care să vină în ajutorul românilor, în special al celor cu venituri reduse. Pe lângă cardul ”Sprijin pentru România”, creșterea pensiei, a salariului minim, a alocațiilor pentru copii, coaliția la guvernare a găsit această nouă metodă de a-i ajuta pe pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei, care au vârsta de minim 60 de ani, oferindu-le cardurile pentru energie.

Din păcate, până acum mi-au fost semnalate mai multe probleme legate de aceste carduri. Am avut reclamații de la familii în care au venit două carduri (pe numele ambilor soți pensionari, cu pensii sub 2.000 de lei) și în loc să anuleze doar unul dintre ele, au fost nevoiți să le returneze ambele fără să mai primească niciun card.

Am avut, apoi, cazuri în care deși persoanele se încadrează în toate criteriile prevăzute pentru acordarea cardurilor nu au primit acest ajutor, dar și plângeri că se lucrează foarte greoi cu angajații Poștei Române.

Din nefericire, în multe cazuri aceștia refuză să explice beneficiarilor care sunt pașii clari pe care trebuie să îi urmeze, pentru că mulți dintre cei care au primit acest card nu au cunoștințe elaborate în domeniul internetului. În Maramureș avem o nouă situație care mi-a fost adusă la cunoștință de pensionara V. Angela Cornelia, care locuiește în satul Tohat aparținător de orașul Ulmeni, județul Maramureș și ale cărei date de identificare le veți găsi în anexă. Doamna V. are o pensie de 1.810 lei, nu are alte surse de venit, trăiește singură în gospodărie, mama dânsei decedând în urmă cu o lună de zile, însă și aceasta era pensionară cu pensia sub 2.000 de lei. La adresa doamnei V. figurează cu buletinul fiul doamnei, care însă locuiește în Bistrița Năsăud și care nu este încadrat în câmpul muncii.

În concluzie am să vă rog să verificați motivul pentru care doamnei V. Angela Cornelia nu i-a fost emis acest card, pentru a putea, la fel ca atâția alți români aflați în situații vulnerabile, să beneficieze de ajutorul pe care Statul Român îl oferă pensionarilor noștri.

O altă problemă care mi-a fost reclamată și la care Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene ar trebui să ofere o soluție este modul în care se desfășoară colaborarea între Poșta Română și beneficiarii cardurilor de energie. Astfel, o altă maramureșeancă se plânge de faptul că angajații Poștei nu acceptă să fie realizată plata cu acest card pentru achiziționarea de peleți, bricheți sau lemne, motivând că firma în cauză nu a încheiat un Protocol cu Poșta Română.

Altfel spus, în această speță se arată că nu este suficientă factura fiscală sau bonul emis de agentul economic, pe motivul lipsei unui protocol realizat în acest sens. Pe cale de consecință vă întreb, domnule ministru:

1. Cine este răspunzător de faptul că pensionarii eligibili pentru a primi cardul pentru energie nu ajung în posesia acestui ajutor pe care statul român îl oferă categoriilor vulnerabile?

2. Ce trebuie să facă doamna Vălean Angela pentru a beneficia de acest drept, la fel ca ceilalți pensionari români care deja folosesc acest card pentru a-și plăti utilitățile sau masa lemnoasă pe care o achiziționează?

3. Este prevăzut în lege că firmele care distribuie masă lemnoasă trebuie să încheie un PROTOCOL DE COLABORARE cu Poșta Română?

4. Bonul fiscal/ factura fiscală și chitanța aferentă nu sunt suficiente pentru ca românii să poată achita masa lemnoasă achiziționată pentru încălzirea locuinței?

Domnule ministru, aceste carduri de energie au fost emise pentru a veni în sprijinul românilor, nu pentru a-i încurca și mai mult în hățișuri birocratice. Pentru că sunt foarte multe gospodării în Maramureș dar și în România care nu se încălzesc pe gaz, ci pe peleți, bricheți sau lemne, consider că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar trebui să faciliteze modul de folosire a acestor carduri și să permită beneficiarilor să achiziționeze de la cei care vând mai ieftin, dacă aceștia emit factură sau bon fiscal și nu să oblige agenții economici să aibă Protocoale de colaborare cu Poșta Română.

În consecință, aș dori să îmi explicați dacă MIPE are știință de acest protocol pe care Poșta Română îl solicită și dacă românii pot folosi cardurile de energie doar la agenții economici care au încheiate astfel de protocoale, pentru că, în acest caz, beneficiarii sunt limitați să cumpere materia primă pentru încălzire doar de la anumiți comercianți.

În speranța că veți găsi cele mai bune soluții pentru cei care au cu adevărat nevoie de ajutor, vă asigur de întregul meu respect și de întreaga mea disponibilitate. Solicit răspuns oral și scris.”