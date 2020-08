Când vor fi gata, de fapt, autostrăzile Sibiu-Pitești și Comarnic-Brașov? Autostrada Unirii nu este în planul marilor investiții de finanțat de anul viitor

Autostrăzile Comarnic-Brașov și Sibiu Pitești sunt scrise în lista de priorități a Guvernului Orban, însă acest lucru nu înseamnă că vom merge prea curând pe aceste autostrăzi. În ianuarie, Ludovic Orban spunea într-un interviu că în cinci ani acestea sunt gata, dacă PNL rămâne la guvernare. Acum potrivit planului de priorități discutat de executiv termenele fie sunt amânate, fie nu există deloc puse pe hârtie.

Astfel, pentru Sibiu-Pitești termenul este 2027, în timp ce pentru tronsonul Comarnic-Brașov nu este prevăzută nicio dată de finalizare.

Guvernul a aprobat în ședința de vineri seară memorandumul privind planul marilor investiții prioritare a căror finanțanțare va începe de anul viitor.

Pe 16 ianuarie, într-un interviu pentru HotNews.ro, întrebat dacă autostrada Comarnic-Brașov va fi realizată în cinci ani, Ludovic Orban a răspuns „Da, dacă rămânem noi la guvernare. E valabil și pentru Sibiu-Pitești”.

Din planul proiectelor de investiţii publice prioritare a căror finanțare ar urma să înceapă anulviitor a dispărut și Autostrada Unirii – A8 Tg. Mureș – Tg. Neamț – Iași – Ungheni.

Despre aceasta, Ludovic Orban spunea în ianuarie în același interviu că el a fost primul care a vorbit despre ea.

„Primul ministru al Transporturilor care a vorbit de autostrada Târgu Mureș- Iași- Ungheni am fost eu, în 2007. Eu sunt cel care am vorbit despre acest proiect și care am demarat procedura de licitație pentru realizarea studiului de prefezabilitate. Este prevăzut să se realizeze prin PPP, ceea ce e o glumă”, spunea el la vremea respectivă.

Sursa: hotnews.ro