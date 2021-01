Când se vor relua orele FIZICE la Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia. Criteriile DECISIVE pentru întoarcerea studenților în bănci

Studenții Universității „1 Decembrie” din Alba Iulia, la fel ca și restul colegilor lor din România, se confruntă de aproape un an cu efectele negative ale acestei pandemii, care i-a forțat să își mute activitatea din băncile facultăților în mediul online.

În data de 14 ianuarie, Președintele Klaus Iohannis a declarat că fiecare universitate decide, în funcție de specific, dacă permite studenților să revină la cursuri în format fizic, dată fiind autonomia universitară. Universitățile se pot alinia, însă, scenariului din postuniversitar.

De asemenea, acesta a avertizat că în data de 2 februarie, înainte să înceapă școala, se va face o reevaluare a situației pandemice pentru a ști cu exactitate dacă rămâne definitivă data de 8 februarie pentru redeschiderea școlilor.

Valer-Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie” din Alba Iulia, a declarat pentru ziarulunirea.ro că „ în acest moment, se urmărește finalizarea sesiunii de examene din primul semestru, care se desfășoară în mediul online, urmând mai apoi să se ia o decizie asupra funcționării orelor în cel de-al doilea semestru, în funcție de cum va evolua situația epidemiologică.”

Astfel, dacă numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus va fi în scădere, iar situația va fi una favorabilă desfășurării orelor în format fizic, studenții acestei Universități vor putea în sfârșit să pășească din nou pragul acestei instituții.