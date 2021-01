Școala online, PRELUNGITĂ până în 8 februarie. Ministrul Educației va adopta o ordonanță de urgență

Potrivit structurii anului școlar 2020-2021, Semestrul I continuă după vacanța de iarnă, cursurile reîncepând în data de 11 ianuarie.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că Guvernul va adopta miercuri o ordonanță de urgență pentru continuarea învăţământului exclusiv online până în 8 februarie, scrie News.ro. Ministrul a spus că i s-a propus, la realizarea proiectului de act normativ, ca acesta să aibă un termen mai lung, “haideţi să-l iniţiem până în septembrie 2021”. “Am refuzat acest lucru”, a mai declarat oficialul.

”Vom avea mâine în şedinţă de Guvern. Vom avea o Ordonanţă de Urgenţă prin care putem să continuăm învăţământul online. Aşa cum am început semestrul I, cu siguranţă, vom termina semestrul I, online. Speranţa şi dorinţa noastră este să organizăm semestrul II într-o manieră clasică, dar el trebuie finalizat.

Ca să poată să fie finalizat, e nevoie de o schimbare la Legea 55 care dădea dreptul ministrului Educaţiei să decidă trecerea în online până la 31 decembrie 2020.

Am fost pus în faţa unei întrebări: dacă iniţiem Ordonanţă de Urgenţă pentru învăţământul online, haideţi să-l iniţiem până în septembrie 2021. Am refuzat acest lucru şi am spus: nu; îl iniţiem până în data de 8 februarie, deci cu bună ştiinţă, mi-am retezat, mi-am redus dreptul de a decide peste data de 8 februarie învăţământ online”, a declarat Cîmpeanu, marţi seară, la Antena 3.

Proiectul de OUG despre care vorbește ministrul nu este pus în dezbatere publică nici pe site-ul Guvernului și nici pe edu.ro, site-ul Ministerului Educației. De asemenea, proiectul de OUG nu apare pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Executivului Cîțu.

Pentru a putea prelungi închiderea școlilor, Guvernul trebuie să modifice Legea 55/2020, care în actuala formă prevede organizarea doar până la 31 decembrie 2020 a activităților de învățământ 100% online. Apoi tot Guvernul trebuie să modifice și o hotărâre de Guvern pentru a prelungi termenul legal, după care pe baza unei hotărâri a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență ministrul educației poate emite un ordin de prelungire a învățământului online.

Vacanța intersemestrială, care urmează vacanței de Crăciun, este de o săptămână și va începe pe 30 ianuarie 2021, pentru a se încheia pe 7 februarie 2021.

Cîmpeanu a mai spus că se va face o analiză a criteriilor epidemiologice, o analiză a campaniei de vaccinare și o analiză a elevilor care nu au avut acces la școala online în acest an șvolar, în funcție de aceste trei aspecte fiind luată o decizie. Analiza epidemiologică va fi făcută de experți, a spus acesta.

„În funcţie de rezultatele pe care le vom avea, analiza va fi făcută de persoane care au competenţe altele decât cele ale ministrului Educaţiei. (…) Sunt oameni cu competenţe multiple în măsură să se pronunţe responsabil prioritizând starea de sănătate a elevilor, profesorilor”, a adăugat Cîmpeanu, care a precizat că o revenire a elevilor în bănci presupune respectarea în continuare a unor reguli. „Oricum, va trebui să respectăm exigenţe specifice perioadei prin care trece, chiar dacă vom reveni la şcoală”, a afirmat Cîmpeanu.

“Ne dorim format clasic începând cu semestrul II și pentru a realiza acțiuni remediale. Sunt deja 300 de zile de când traversam această criză sanitară și sunt pierderi incontestabile in sistemul de educație” și va fi nevoie de “acțiuni remediale unde ai nevoie de prezența față în față în școală“, a afirmat Cîmpeanu într-un alt interviu, la Realitatea TV, tot marți.

Sursa: edupedu.ro