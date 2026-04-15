Când are loc Evaluarea Națională 2026 la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a. Ce noutate importantă apare anul acesta

Odată cu revenirea elevilor la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, după vacanța de Paște, începe și modulului 5 – ultima etapă a anului școlar 2025-2026, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Această perioadă este una esențială, deoarece include toate evaluările și examenele naționale importante din sistemul de învățământ.

Modulul 5 se întinde pe aproximativ nouă săptămâni și se încheie vineri, 19 iunie 2026, când începe vacanța de vară pentru majoritatea elevilor. În acest interval au loc evaluările pentru ciclul primar și gimnazial, dar și examenele pentru anii terminali.

Când au loc evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a

În luna mai sunt programate evaluările naționale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Aceste testări au rol orientativ și nu se notează în catalog, fiind folosite pentru a identifica nivelul de pregătire al elevilor și pentru realizarea unor planuri de învățare personalizate.

Calendarul este următorul:

Clasa a II-a: 12 – 15 mai 2026

Clasa a IV-a: 19 – 21 mai 2026

Clasa a VI-a: 26 – 28 mai 2026

În anul școlar 2025-2026, aceste evaluări vin cu o noutate importantă. Vor include itemi-pilot care testează competențe de alfabetizare funcțională, cu aplicații practice din viața de zi cu zi, dar și din alte arii curriculare.

Potrivit metodologiei, scopul acestor schimbări este ca elevii să nu mai învețe doar teoretic, ci să știe să aplice informațiile în situații reale.

„Am introdus în testări itemi prin care cunoștințele sunt utilizate în viața de zi cu zi, pentru a extinde competențele evaluate și pentru a sprijini o educație mai eficientă”, declara fostul ministru al Educației, Daniel David.

Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a 2026

Pentru elevii de clasa a VIII-a, finalul anului școlar vine mai devreme. Aceștia încheie cursurile pe 12 iunie 2026, pentru a se pregăti pentru Evaluarea Națională.

Calendarul probelor scrise este:

22 iunie 2026: Limba și literatura română

24 iunie 2026: Matematică

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie 2026, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 8 iulie 2026.

Un moment important pentru elevi și părinți este 4 mai 2026, când inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere la liceu, care conțin numărul de locuri, specializările și mediile din anul anterior.

Admiterea la liceu 2026: pași importanți

După Evaluarea Națională, urmează admiterea la liceu, realizată exclusiv pe baza mediei obținute la examen.

Reperele principale din calendar:

12 mai – 12 iunie 2026: informarea elevilor și părinților

9 iulie 2026: afișarea ierarhiei la nivel județean

13 – 20 iulie 2026: completarea opțiunilor

22 iulie 2026: repartizarea computerizată

23 – 28 iulie 2026: depunerea dosarelor

A doua etapă de repartizare începe pe 31 iulie 2026.

Bacalaureatul 2026 și finalul anului școlar

Elevii de clasa a XII-a termină cursurile pe 5 iunie 2026, iar probele de competențe pentru Bacalaureat încep din 8 iunie.

Probele scrise sunt programate astfel:

29 iunie: Limba și literatura română

30 iunie: Proba obligatorie a profilului

2 iulie: Proba la alegere

3 iulie: Limba maternă

Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie 2026.

Zile libere și finalul cursurilor

În modulul 5, elevii beneficiază și de mai multe zile libere:

1 mai – Ziua Muncii

1 iunie – Ziua Copilului

5 iunie – Ziua Învățătorului

8 iunie – a doua zi de Rusalii

Pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară începe pe 20 iunie 2026. Elevii din învățământul liceal tehnologic vor continua cursurile până pe 26 iunie.

Această perioadă este una intensă, în care se încheie situațiile școlare și se stabilesc rezultatele finale pentru întreg anul.

