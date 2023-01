Campionatul Județean de Fotbal în Sală, ediția a 6-a | Etapa a doua a grupelor, duminică, la Daia Română și Vințu de Jos

Baschetbalista Diana Ignat-Kleeman, originară din Alba Iulia, este primul sportiv din Alba depistat pozitiv cu ostarină, un steriod anabolizant interzis de WADA în 2008!

În plin scandal în sportul românesc, din cauza dopajului, pe lista sportivilor români a apărut Diana Ignat, care a fost suspendată provizoriu, conform ANAD, până în 20 decembrie 2022.

Sportiva se regăsește pe o listă a sportivilor români, într-o investigație a Gazetei Sporturilor legată de noul scandal al dopajului: floretista Maria Boldor, după Simona Halep. Diana Ignat (va împlini 21 de ani în februarie) a început sportul sub panou în orașul natal la LPS Alba Iulia, evoluând și la echipa de senioare a CSU Alba Iulia, fiind sora mai mică a portarului Vlad Ignat.

Sportivi aflați în suspendare provizorie pe lista ANAD:

*Maria Boldor (scrimă) substanță ostarină, testaă în afara competiției în 6 decembrie 2022;

*Alexandra Dobrin (înot) substanță modafilin și/sau precursorul acestuia ardafilin, testată în competiție în 10 noiembrie 2022;

*Diana Ignat Klleman (baschet) ostarină, în competiție, în 18 noiembrie 2022;

*Lucian Onujec (poerrlifting) substanță stanozlo, în competiție, în 5 noiembrie 2022

Albaiulianca Diana Ignat-Kleemann a fost campioană națională universitară în 2022 și pentru al doilea an consecutiv vicecampioană națională cu CSM Târgoviște Under 20. Descoperită în orașul natal de antrenorul Valentin Urian, Diana a început sportul sub panou la LPS Alba Iulia, a debutat la 15 ani pe prima scenă pentru CSU Alba Iulia, și încă de la vârste fragede a fost convocată mereu în reprezentativa României la diferite categorii de vârstă, de la Under 15 și până la Under 20.

Conform Gazetei Sporturilor, sportul românesc trece din nou prin momente dificile. Floretista Maria Boldor (26 de ani), medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale din 2022 a fost depistată pozitiv la proba A cu ostarină, substanța la care a fost găsit dopat și Lucian Bute în 2016. Un steroid anabolizant interzis de WADA în 2008. Ostarina este un steroid anabolizant, interzis de WADA în 2008. Este administrat pe cale orală și e utilizat pentru dezvoltarea masei musculare sau pentru recuperarea rapidă a masei musculare pierdute după o perioadă de inactivitate.

Cu această substanță au mai fost depistați pozitiv ciclistul Nikita Novikov (iunie 2013), atleta Chaltu Beji (iunie 2015) și luptătorul UFC Tim Means (februarie 2016). Substanța a fost interzisă de către Agenția Mondială Anti-Doping din ianuarie 2008.