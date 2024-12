Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 13-19 DECEMBRIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Regia: Barry Jenkins

Cu: Seth Rogen, Aaron Pierre, Mads Mikkelsen, Thandiwe Newton, Donald Glover

Gen Film: Animație, Aventuri, Drama

Durată: 125 min

Rating: AP 12

Mufasa: The Lion King ni-l prezintă pe Simba, devenit rege, care a decis ca puiul său să-i urmeze pașii. În același timp, animația explorează originile răposatului tată al lui Simba, Mufasa.

Joi 18:40

Regia: J.C. Chandor

Cu: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Fred Hechinger

Gen Film: Teatru

Durată: 65 min

Rating: AG

Documentandu-ne intens, am deslusit specificul unor obiceiuri de Craciun din Danemarca, Franta, Germania, Anglia si alte tari. Si dupa ce Mos Craciun pluteste cu sania sa prin nenumarate locuri de pe glob, desigur, ajunge in Romania, tara colindelor, avand ca escala importanta Opera Comica pentru Copii.Joi Duminica 11:20

Regia: Cristian Mihailescu

Cu: Daniela Carstea, Madalina Constantinescu, Andreea Iftimescu, Radu Ion Stefan, Lamatic Bogdan, Lupea Gjergji Mani, Andrei Mihalcea, Raluca Oprea, Andrei Petre, Valentin Racoveanu, Fang Shuang, Virginia Stamate, Oana Serban.

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 132 min

Rating: N 15

Relația complexă a lui Kraven cu nemilosul său tată, Nikolai Kravinoff, îl îndreaptă pe calea răzbunării cu consecințe teribile, motivându-l să devină nu doar cel mai abil vânător din lume, ci și unul dintre cei mai temuți.

Vineri pana Miercuri 18:40; 21:00

Joi 16:00; 21:00

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim / Stăpânul Inelelor: Războiul Rohirrimilor