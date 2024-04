Beniamin Todosiu (deputat PSD de Alba): E timpul noii generații! Susțin echipa lui Corneliu Mureșan pentru Consiliul Județean Alba!

Consiliul Județean Alba are nevoie de o nouă viziune și e timpul unui schimb de generații în administrația județeană. Doar astfel, această instituție poate face mai mult pentru Alba și mai bine pentru oameni.

Cu bună credință, am decis să mă alătur echipei lui Corneliu Mureșan pentru Consiliul Județean Alba. E un om bine pregătit, este un tânăr antreprenor care a reușit să își construiască o afacere de succes și îi pasă cu adevărat de oamenii din Alba. Acestea sunt, pe lângă multe principii și valori, doar câteva dintre lucrurile pe care le avem în comun.

Ca o dovadă a susținerii mele și a faptului că suntem o echipă, mă voi regăsi pe lista Partidului Social Democrat pentru Consiliul Județean Alba. Alături de mine vor fi oameni bine pregătiți, din domenii diferite, care vor să își folosească experiența și priceperea pentru a dezvolta Județul Alba. Pornim de la trei principii importante: profesionalism, transparență și distribuirea corectă a banilor din bugetul județului. De asemenea, credem că oamenii din județul Alba trebuie să plătească prețuri corecte, mai mici și suportabile la apă, canalizare și gunoi. Luptăm pentru acest lucru și va fi prima măsură propusă spre aprobare noului Consiliu Județean Alba.

Nu fac o promisiune, ci vă asigur de o certitudine: ca președinte al Consiliului Județean Alba, Corneliu Mureșan nu va ignora nicio comunitate din Alba (cum se întâmplă în prezent) și va susține toate zonele județului pentru a se dezvolta împreună.

Munții Apuseni, Valea Sebeșului și zonele turistice din Alba au nevoie de strategii coerente ca să se dezvolte cu adevărat valorificând potențialul turistic. În zona de munte sau în arealul Aiud – Ocna Mureș este nevoie de dezvoltarea unor zone sau parcuri industriale, care să atragă investitori astfel încât oamenii să aibă locuri de muncă stabile și bine plătite. Alături de Guvern, susținem construirea unui nou spital, modern și la standarde europene, dar și redeschiderea Spitalului Ocna Mureș.

Nu în ultimul rând, reamintesc că împreună cu Victor Negrescu și Corneliu Mureșan am semnat „Pactul pentru Alba”, care cuprinde un set de reguli și principii cheie pe care le îmbrățișăm: zero toleranță față de corupție, susținerea oamenilor integri și profesioniști în funcții publice, un plan pentru reducerea prețurilor la utilități în Alba sau susținerea investițiilor din județ, cu accent pe educație și sănătate. Mă bucur că împreună am deschis #noulPSD spre oameni profesioniști, integri, care au avut rezultate în activitatea pe care o desfășoară. Am creat prima construcție politică care dă frisoane și insomnii baronilor PNL: ALTERNATIVA PENTRU ALBA, un proiect care va aduce în administrația locală și județeană oameni bine pregătiți.

E timpul să facem mai mult pentru Alba, mai bine pentru oameni!

