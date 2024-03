Bătălie încinsă pentru calificarea în play-off: Unirea Ungheni, CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, cursă pentru două locuri! Vezi calculele

LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, succes la Under 17 și eșec la Under 19, la primele meciuri din acest an, în dubla cu Transilvania Bistrița. Etapa următoare, la Under 17, este derby cu liderul Gloria Bistrița-Năsăud. În primele dispute din 2024, pe Stadionul „Pielarul” pe teren sintetic, LPS „Florin Fleșeriu” a învins la Under 19 și […]