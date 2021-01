Bărbat din Șona, BEAT MANGĂ, cu o alcoolemie de 1,17 mg/l, depistat de polițiști la volanul unei mașini, în localitate. S-a ales cu dosar penal

Polițiștii din Șona au oprit un șofer cu o alcoolemie venerabilă ieri, în data de 12 ianuarie, în timp ce acționau pe o stradă din localitate. Bărbatul de 48 de ani a avut, în urma testării cu aparatul etilotest, o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La data de 12 ianuarie 2021, în jurul orei 09:20, polițiștii Postului de Poliție Șona, în timp ce acționau pe strada Lungă din localitate, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, din comuna Șona.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.