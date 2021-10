Avertizare Cod GALBEN de CEAȚĂ în județul Alba. Vizibilitate scăzută local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, în această dimineață

Loteria de Vaccinare pare a avea un mare succes în ţara noastră, ţinând cont de numărul mare de persoane care s-au înregistrat la tombolă în puţin peste 24 de ore de la demararea înscrierilor.

Până vineri, la ora 16,30 s-au înregistrat peste 596.000 de posesori de certificat digital, în mai puţin de 3 minute numărul crescând cu încă 200 de persoane.

Potrivit informaţiilor furnizate de CN Loteria Română, premiul cel mare este de 1 milion de lei.

Prima extragere la Loteria de vaccinare va avea loc duminică şi va fi difuzată pe TVR 1, la ora 20.50.

`Duminică, 3 octombrie va avea loc prima extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare. La aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 1 – 518.186, corespunzătoare participanţilor care s-au înscris, conform Regulamentului, pana vineri, 1 octombrie, la orele 12:00”, a transmis, vineri, Loteria Română.

Loteria de Vaccinare consta in extragerea aleatorie de numere in vederea acordarii de premii in bani tuturor persoanelor vaccinate cu schema completa de vaccinare, care si-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului si care se inscriu pentru participare la extrageri in aplicatia accesata de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.

Ulterior inscrierii, participantul primeste un numar de ordine alocat cronologic, corespunzator momentului inregistrarii acestuia in aplicatie. Aplicatia permite atribuirea unui singur numar de ordine alocat aceluiasi CNP. Numarul de ordine alocat se transmite prin e-mail catre contul de e-mail al utilizatorului autentificat pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro

La Loteria de Vaccinare se acorda un numar total de 1.139 premii în valoare totala de 15.000.000 de lei, după cum urmeaza:

– 81 de premii saptamanale (80 de premii a cate 10 000 lei + 1 premiu mare saptamanal de 100.000 lei);

– 3 premii lunare, (cate 1 premiu în ultima saptamana a fiecarei luni de 300.000 lei);

– 2 premii la finalul Loteriei Programului national de vaccinare, respectiv in luna 3, saptamana 14, respectiv 1 premiu de 500.000 lei şi premiul cel mare in valoare de 1.000.000 lei.

Fiecare participant la Loteria de Vaccinare va avea 4 sanse de castig, respectiv posibilitatea de a castiga 4 premii: 1 premiu în valoare de 10.000 lei sau de 100.000 lei, 1 premiu de 300.000 lei, 1 premiu de 500.000 lei şi premiul cel mare in valoare de 1.000.000 lei.

Pe 31 decembrie va avea loc extragerea finala la Loteria de Vaccinare. Premiile acordate la aceasta extragere vor fi in valoare de 500.000 de lei si marele premiu va fi de 1.000.000 de lei.

La prima extragere saptamanala vor participa numerele de ordine alocate celor care s-au inscris pentru Loteria de Vaccinare pana vineri 1 octombrie la ora 12,00. Premiile pentru prima extragere sunt urmatoarele: un premiu de 100. 000 lei si 80 de premii a cate 10.000 de lei.

Rezultatele extragerilor vor fi afisate pe site-ul Loteriei Romane www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Premiile pot fi ridicate de catre castigatori saptamanal pe baza prezentarii actului de identitate, in intervalul marti-vineri, intre orele 9,00-14,00 de la casieriile Loteriei Romane, astfel: premiile in valoare de 100.000 de lei, 300.000 de lei, 500.000 de lei si 1.000.000 de lei de la sediul central al Loteriei Romane, iar cele in valoare de 10.000 de lei de la sediile punctelor de lucru judetene ale Loteriei Romane. Revendicarea premiilor se poate face in termen de 30 de zile de la data extragerii.

In vederea inscrierii, participantul trebuie sa accepte conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei de Vaccinare care poate fi consultat pe site-ul Loteriei Romane www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si pe site-ul Ministerului Sanatatii.