Avertisment: Companiile de stat angajează prea mulți oameni, plătesc salarii mai mari, iar angajații de la stat sunt mai puțini eficienți decât cei din mediul privat

În fiecare an, la 3 martie, începând cu 2014, se marchează Ziua mondială a vieții sălbatice. Ziua mondială a vieții sălbatice este sărbătorită în 2017, sub tema: ”Ascultați vocile tinere!”, potrivit wildlifeday.org. Aproape un sfert din populația Terrei are vârste cuprinse între 10 și 24 de ani, astfel încât trebuie depuse eforturi importante pentru a […]