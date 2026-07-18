Curier Județean

Avarie la apă în Alba Iulia: 6 blocuri M, fără apă potabilă. Când se va rezolva problema

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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De

Avarie la apă în Alba Iulia: 6 blocuri M, fără apă potabilă. Când se va rezolva problema

SC APA CTTA SA Alba – Sucursala Alba Iulia a anunțat, în dimineața zilei de sâmbătă, 18 iulie 2026, întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia la blocurile M7, M8, M9, M10, M11 și M12, din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție a apei potabile.

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„Echipa de intervenție se află la fața locului și depune eforturi pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.

Estimare reluare furnizare apă: ora 12.00.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului de turbiditate. În acest caz, rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377.900.400 (program L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul de telefon 0258/810.463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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